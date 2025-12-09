Koundé culmina otra remontada para seguir creyendo

El Barça se ha acostumbrado a las remontadas. Lleva seis en la Liga esta temporada y este martes ha firmado la primera del curso en la Champions. Tras una primera mitad con poco ritmo, escasas oportunidades y un sorprendente gol del Eintracht en una salida al contragolpe, los azulgranas reaccionaron en la segunda con un central reconvertido en lateral, Jules Koundé, que marcó dos goles de cabeza para sellar un triunfo vital y mantener opciones de acabar la primera fase entre los ocho primeros para acceder directamente a los octavos de final.

Acostumbran a decir los entrenadores que solo piensan en el partido siguiente y no más allá. Hansi Flick, cuando diseñó el encuentro del pasado sábado contra el Betis ya pensaba también en el de este martes ante el Eintracht. Sabía que el partido de Liga era importante, pero quizá lo era más el de Champions porque, tras sumar solo siete puntos en cinco partidos, su equipo estaba obligado a ganar. Por ello dio descanso a Raphinha y Lewandowski. No jugaron ni un minuto ante la claridad del resultado porque iban a ser titulares contra el Eintracht. Solo así se entiende, por ejemplo, que Ferran Torres, tras su gran partido en La Cartuja, donde marcó un 'hat-trick', empezase el partido de Champions en el banquillo. Porque el entrenador alemán, que decidió no tocar nada en el engranaje defensivo, con continuidad para Gerard Martín como central izquierdo y la pareja formada por Eric y Pedri en el doble pivote, sí varió por completo todo el ataque.

Y la apuesta no le salió bien al entrenador germano. Como mínimo en la primera mitad. El Barça abusó del Eintracht por lo que se refiere a la posesión de balón, con una cifra cercana al 70%, pero el único gol de la primera parte tuvo color alemán. Mucha posesión azulgrana, pero sin hacer daño a la poblada y bien colocada defensa ordenada por Dino Toppmöller. Mucha lentitud en la circulación del balón y poco peligro creado. Porque Lewandowski se perdió entre los centrales rivales y apenas intervino, porque Lamine estuvo muy bien vigilado por hasta tres hombres en algunas ocasiones y porque por la izquierda faltó profundidad. No la consiguió Raphinha ni Fermín cuando el brasileño se fue al centro.

El Eintracht, sin embargo, tenía muy claro lo que quería hacer. Defender y buscar alguna contra aprovechando los espacios que siempre deja el Barça. Y cazó una en el minuto 21 que culminó Knauff, más rápido que Gerard Martín y Balde. El gol fue celebrado por los 2.300 seguidores del Eintracht con bengalas y el lanzamiento de objetos a la primera gradería, debiendo intervenir miembros de seguridad del club, que desalojaron a algunos aficionados alemanes instalados en zonas locales.

Poco sentido tenía que no fuese Rashford el jugador que atacase por la izquierda si Raphinha debía entrar por el centro, así que Flick mandó a calentar al inglés antes incluso de que acabara la primera parte. En la reanudación del partido, Rashford reemplazó a Fermín y su influencia llegó a los cinco minutos. Un excelente centro suyo lo aprovechó Koundé para empatar llegando desde atrás y de cabeza.

El francés, el héroe de la última final de Copa, quería volver a ponerse la capa y tres minutos después repitió. Otra vez de cabeza y ahora a centro de Lamine Yamal. No estaba fino hasta ese momento en defensa y apareció para hacer lo que no se le pide pero que siempre es bienvenido, goles. En tres minutos, el Barça había vuelto a remontar. Por séptima vez esta temporada lo ha conseguido.

Con el marcador ya a favor, los de Flick volvieron a ser ya el equipo de los últimos partidos, encontrando muchos más espacios en la defensa alemana. Lewandowski estuvo demasiado lento en una acción en clara ventaja azulgrana y Ferran, su sustituto a falta de 25 minutos, lo probó con un par de buenos disparos cruzados. No hubo gol de la tranquilidad, pero se consiguió el objetivo y se consumó la 'vendetta' sobre el Eintracht.