Kounde: "Claro que me gustaría tener a Nico Williams de compañero"

Nico Williams sigue estando en boca de todos pese a que su fichaje por el Barça está muy complicado. Desde Estados Unidos, Jules Kounde tomó la palabra en Annapolis (Maryland), donde aseguró que le gustaría tener como compañero al extremo del Athletic. Además, el galo dejó claro que el objetivo "es ganar títulos".

"Nico Williams es un gran jugador y ha hecho una gran Eurocopa. Es muy joven y tiene un margen de progresión importante. Todos los buenos jugadores al final queremos jugar con ellos. Al final no depende de mí. A ver qué hace el club y si se puede hacer o no, pero si se pudiera hacer claro que estaríamos encantados", aseguró el francés.

Del nuevo proyecto, Kounde aseguró que "hay mucha intensidad en los entrenamientos". "Hay buenas sensaciones y tengo ganar personalmente de sumar minutos", comentó antes de referirse a su posición. "Ya he hablado con Flick. Jugaré donde más me necesite el equipo. Le he dicho al míster que me siento cómodo en las dos posiciones. El año pasado he dado un paso adelante en el carril derecho. Central siempre será mi posición favorita pero estoy dispuesto a jugar en las dos", reveló.

"He notado el cariño de la afición"

Preguntado por qué pide el nuevo técnico a los defensas, Kounde aseguró que Flick "quiere una línea alta". "No cambia en ese sentido respecto a la idea de Xavi", comentó. "Queremos ser dominantes, ir a presionar, meter intensidad... Flick insiste bastante en esto y los estamos viendo en estos primeros partidos", dijo.

Jules admitió que de un tiempo a esta parte ha notado como su popularidad entre el barcelonismo ha subido. "He notado el cariño de la afición que me dan, también por las calles. Estoy muy agradecido por ello y a seguir trabajando", apuntó.

"En el Barça hay que ganar títulos"

Exigente y ambicioso, el francés admitió que algunos refuerzos le pueden venir bien al equipo y que el objetivo no es otro que ganar títulos esta próxima temporada. "Queremos ganar títulos y quiero mejorar como jugador, esta es mi meta. El objetivo de cada año es el mismo: ganar títulos. Después, el míster marcará cómo quiere jugar. Pero cuando estás en el Barça los objetivos siempre son ganar títulos", declaró.

Antes de terminar, Kounde se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal. "Espero lo mismo que ha demostado en la Eurocopa. Ha crecido mucho y ya es diferencial. A seguir así y a seguir mejorando", concluyó.