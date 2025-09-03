Koundé: "¿Balón de Oro para Dembélé o para Lamine...?"

El debate del Balón de Oro sigue caliente y no se terminará hasta que se celebre la gala el próximo septiembre, aunque seguramente no se concluirá ni entonces. Entre los grandes favoritos para llevarse el galardón se encuentran Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, quienes han hecho una gran temporada con sus respectivos equipos. Jules Koundé fue el último en pronunciarse sobre el tema cuando fue preguntado este miércoles en la rueda de prensa previa al partido entre Ucrania y Francia.

El azulgrana comparte vestuario con ambos futbolistas, por lo que no se ha querido mojarse demasiado: "Ya respondí, lo volveré a hacer. Ambos se lo merecen. Hicieron una temporada extraordinaria, con trofeos para colmo. Ser compañero de ambos es difícil. No soy yo quien vota, y hay argumentos a favor de ambos. Estoy muy contento de estar con Lamine, de ver cómo nos está guiando. Ousmane ha alcanzado una especie de plenitud, está jugando su mejor fútbol, con las estadísticas. Que gane el mejor".

En este sentido, Koundé también se refirió sobre el encuentro de Champions entre el Barça y el PSG, donde apuntó que "este es un partido que esperamos con ilusión. Durante las vacaciones, mucha gente me dijo que esperaba con ilusión este partido de la final de la Champions League de la temporada pasada, pero no lo conseguimos. Además, históricamente, ha habido grandes partidos entre ambos equipos. Hay puntos en común entre ambos equipos".

Además, el defensa reflexionó sobre cómo se puede mejorar el fútbol para hacerlo más atractivo para los jugadores: "En LaLiga, por ejemplo, ya empezamos a contar los segundos que un portero mantiene el balón en sus manos. No sé si esto aplica a otras competiciones. Esta regla no se había implementado antes. También pienso en el nuevo formato de la Champions League, que, si bien ha aumentado el número de partidos, ha añadido más emoción al torneo y nos ha permitido ver partidos que antes no se celebraban".

Su estado físico

Durante el tramo final del curso pasado, Jules Koundé se tuvo que perder varios enfrentamientos: "Fue frustrante perderme partidos importantes al final de la temporada pasada, sobre todo porque estábamos en semifinales. Me molestó aún más porque ocurrió después de estar de tan buen humor tras la victoria contra el Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Intenté controlar algunas cosas, pero a veces el cuerpo te dice que pares".

"Hubo cosas que podría haber hecho mejor durante mi lesión, pero fue consecuencia de la final de Copa, que terminamos tarde, estábamos contentos y no dormimos bien ese día. Empeoró cuando jugamos la semifinal de la Champions contra el Inter. Fue frustrante, pero ya me he recuperado bien. Estas cosas pasan y son inevitables", añadió.

Asimismo, también reflexionó sobre el calendario tan compacto al que se enfrentan los jugadores: "Creo que ya he hablado de esto antes. Hay cosas que debemos mejorar y opiniones que debemos tener en cuenta. Hay entrenadores que han hablado al respecto y personas involucradas en este tema que no están suficientemente informadas. Todos en el fútbol nos vemos afectados por este sistema. Incluso en la vida, cuando recibimos algo en grandes dosis, nos cansamos. Así que creo que tenemos que cambiar algunas cosas".