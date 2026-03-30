Koundé y Balde, noticias positivas de Flick para empezar la semana en el Barça

Descanso para pocos efectivos de la plantilla de Hansi Flick. Cuatro días libres para los futbolistas que no fueron convocados por sus selecciones en este parón internacional. Gerard Martín, Szczesny, Casadó, Eric Garcia y Gavi se han reincoporado este lunes a las órdenes del técnico de Heidelberg y se han ejercitado junto a Álvaro Cortés, Tommy y Emilio Bernad, del Barça Atlètic.

La noticia positiva, sin lugar a dudas, ha sido ver realizando parte del trabajo con el grupo a Jules Koundé y Alejandro Balde. Lesionados ambos del isquio en el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, todo apunta a que estarán disponibles de cara, precisamente, al encuentro liguero frente al Atlético de Madrid de este sábado.

Cayeron ambos en la vuelta de Copa

Hansi perdió de una tacada a sus dos laterales titulares. Pese a estos dos contratiempos, el Barça estuvo a punto de lograr una remontada épica en el Spotify Camp Nou tras caer de forma estrepitosa en la ida en el Metropolitano (4-0).

Balde se lesiona en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey / Valentí Enrich / SPO

Teniendo en cuenta que Joao Cancelo ha acudido a la llamada de Portugal en esta ventana internacional y que disputa dos partidos en el continente americano (con el consiguiente desgaste de jet lag y demás), cae como agua de mayo el regreso de los dos zagueros. También Eric estará disponible después de pedir el cambio en el encuentro de Champions ante el Newcastle y no jugar ni un minuto contra el Rayo Vallecano unos días después. Es vital que sane 100% esa sobrecarga.

Parece complicado que Koundé o Balde sean titulares en el Metropolitano, pero todo dependerá de las sensaciones de los propios futbolistas y de los servicios médicos. También de cómo lleguen de fatiga Koundé, Cubarsí o Ronald Araujo. La prioridad es que cojan ritmo de cara a doble duelo europeo.

Koundé, durante la sesión de este lunes / FCB

Flick podrá hacer pocas sesiones con todos

La idea es que a partir de este miércoles ya se vayan incorporando todos los internacionales y que Hansi Flick pueda completar, por lo menos, dos entrenamientos completos con todos los jugadores disponibles. El duelo ante el Atlético de Liga es muy importante para mantener el colchón de cuatro puntos y como preludio de una eliminatoria de cuartos de final de Champions que se prevé salvaje ante los del Cholo Simeone.