Koundé abandona la sesión y es duda para Vigo

Jules Koundé ha encendido las alarmas en el Barça. Según ha podido saber SPORT, el lateral ha abandonado esta mañana la sesión de entrenamiento, la última antes de jugar mañana contra el Celta en Balaídos. El francés no termina de tener buenas sensaciones y, tras unos minutos de trabajo con el grupo, decidió retirarse por precaución. Su presencia en Vigo está ahora mismo en seria duda, a la espera de cómo evolucione en las próximas horas.

En caso de que Koundé no llegue a tiempo, todo apunta a que Eric García ocuparía su lugar en el once. El central, que sufrió una fractura nasal en el último partido, deberá jugar con una máscara protectora diseñada para evitar riesgos y permitirle competir con seguridad.

El resto del entrenamiento transcurrió con normalidad. Joan García, completamente integrado, volvió a ejercitarse junto al grupo, mostrando buenas sensaciones. De la Fuente entrenó con cuatro porteros, Joan, Tek, Kochen y Eder Allen, una pista de que la presencia de Joan en la lista para Vigo sigue siendo más que dudosa-

También participó Andreas Christensen, ya recuperado de sus molestias, quien recibirá el alta médica y entrará en la convocatoria para el duelo de mañana.

De vuelta a la 'realidad'

El FC Barcelona volvió a la 'realidad' después del emocionante entrenamiento de este viernes en el Spotify Camp Nou y regresó a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ultimar los preparativos de cara a la visita al Real Club Celta de Vigo. El equipo de Hansi Flick, que sigue sin reencontrarse con su mejor versión, no puede fallar en Balaídos si no quiere comprometer aún más sus opciones de revalidar el título de LaLiga.

Raphinha, ausente en la sesión, también debería estar a disposición de Flick para el duelo ante el Athletic Club del próximo 22 de noviembre. Pedri aún necesitará algo más de tiempo para reaparecer. Con Ter Stegen y Gavi aún no hay plazos concretos estipulados.

Además de Dro y Kochen, los futbolistas del filial Tommy Marqués, Mamadou Mbacke y Eder Aller participaron en la sesión. Quienes no estuvieron en dinámica del primer equipo fueron Xavi Espart y Toni Fernández, que reforzarán al conjunto de Juliano Belletti en el duelo ante el Torrent de este domingo en el Estadi Johan Cruyff.