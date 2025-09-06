Koundé aprueba con Francia: "Solo le faltó tomar más riesgos en ataque"

Jules Koundé está teniendo un arranque de temporada a fuego lento. A pesar de ser una pieza básica del triplete del Barça el curso pasado, en esta empezó como suplente de Eric Garcia.

El francés sufrió una lesión muscular en mayo que le cortó el ritmo y ahora, de vuelta a la competición, está tratando de recuperar sensaciones poco a poco. En Vallecas ya volvió al once y el viernes también fue titular en el triunfo de Francia ante Ucrania (0-2).

Deschamps, como viene siendo habitual, volvió a alinearlo de lateral derecho, donde ya está completamente consolidado como la primera opción del seleccionador para esta posición. Koundé completó 91 minutos y dejó mejores sensaciones que ante el Rayo, donde aún se se vio que está cogiendo rodaje.

'L'Équipe' elogió algunos aspectos de su actuación y le puso una nota de '6'. "No hay mucho que criticar de su actuación, salvo la falta de riesgos en ataque. En algunas jugadas, podría haber buscado un centro de primeras que habría ayudado a acelerar más de una jugada". Koundé completó con acierto un 95% de los pases que intentó, completó 3 tackles, ganó 3 duelos aéreos, recuperó 6 balones y provocó una situación de peligro.

Christensen también fue titular

Otro representante de la defensa del Barça que también fue titular con su selección fue Andreas Christensen. Dinamarca no pasó del empate en casa ante Escocia pero mantuvo su portería a cero.

El danés completó una buena actuación y tuvo una gran participación en el juego con un total de 78 pases buenos de los 81 que intentó. Además ganó todos los duelos (2/2) y sufrió más en balones aéreos (3/8). Christensen jugó todo el partido en un sistema de tres centrales. El próximo compromiso de Dinamarca será el lunes ante Grecia, que viene de golear por 5-1 a Bielorrusia.

Christensen fue titular en Vallecas y su futuro en el Barça sigue siendo una incógnita. El danés termina contrato el próximo mes de junio y habrá que ver qué rol tiene esta campaña en el conjunto de Flick. El alemán lo está usando com comodín, ya que de momento Araujo y Cubarsí parecen estar por delante.