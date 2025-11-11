Kounde no apaga las alarmas: no entrena con Francia

Jules Kounde sigue sin poder dejar atrás las molestias físicas que arrastra desde el golpe sufrido ante el Brujas en Champions League. El defensa azulgrana, que no disputó ni un minuto en el último encuentro liguero frente al Celta (2-4 en Balaídos), no se ejercitó con su selección este martes en el primer entrenamiento del combinado francés en Clairefontaine, correspondiente a la última ventana de clasificación para el Mundial de 2026.

Según informó 'L’Équipe', tras una breve aparición inicial para firmar autógrafos a los aficionados presentes, Kounde y el madridista Eduardo Camavinga abandonaron el entrenamiento colectivo para realizar carrera continua junto al preparador físico de la selección, Cyril Moine. El medio francés añade que, “a priori, su participación en el partido del jueves ante Ucrania en el Parc des Princes no está en duda”.

El resto de internacionales franceses completó un entrenamiento ligero, con ejercicios de posesión y partidillos en espacio reducido, en un ambiente distendido. Sin embargo, la imagen de Kounde apartado del grupo volvió a encender las alarmas, sobre todo en clave culé.

Molestias desde Brujas

En Barcelona ya sorprendió su ausencia en la sesión de puertas abiertas del pasado viernes en el Spotify Camp Nou, donde se presentó con zapatillas de calle junto al resto de lesionados para posar en la foto de familia. Un día después, el francés reapareció en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero no pudo completar el entrenamiento y tuvo que retirarse antes de tiempo, resentido del golpe que sufrió días antes en competición europea tal y como adelantó SPORT.

El técnico Hansi Flick reconoció las molestias del francés en la rueda de prensa previa a Vigo: “Es verdad que Jules no ha acabado el entrenamiento y tengo dudas de que entre en la convocatoria de mañana. No creo que llegue, vamos a esperar. Tengo dudas”, explicó el alemán en la rueda de prensa previa, aunque finalmente sí que viajó a terras gallegas donde presenció el partido desde el banquillo.

Aunque desde Francia no descartan su presencia ante Ucrania, en el Barça siguen pendientes de su evolución para evitar que el jugador recaiga en un momento en el que Flick apenas dispone de alternativas naturales para el carril diestro más allá de reconvertir, como hizo a finales de la temporada pasada, a Eric Garcia.