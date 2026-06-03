Kounde aclara su futuro: “Estoy en el Barça y espero quedarme”

Jules Kounde aprovechó su comparecencia con la selección francesa para enviar un mensaje claro sobre su futuro y contrarrestar las informaciones que le han situado lejos del Barça de cara al próximo mercado de verano. En las últimas semanas, diferentes informaciones habían apuntado a una posible salida del defensa azulgrana, especialmente después del crecimiento de Eric García como lateral derecho durante la pasada temporada. Sin embargo, el internacional francés se mostró contundente al ser preguntado por su situación.

“Tengo contrato hasta 2030. En mi mente está bastante claro. En la selección francesa estas cuestiones pasan a un segundo plano. Estoy centrado en la competición hasta nuevo aviso. Estoy en el Barça y espero seguir allí”, afirmó Koundé.

Las palabras del defensa parecen despejar cualquier duda sobre sus intenciones a corto plazo. A pesar de los rumores surgidos en torno a su futuro, el jugador dejó claro que su prioridad pasa por continuar en el conjunto azulgrana y centrarse ahora en los compromisos internacionales con Francia.

Autocrítica tras la temporada

Koundé también hizo balance de su rendimiento durante el curso recién finalizado y se mostró exigente consigo mismo. El francés reconoció que no alcanzó el nivel que esperaba de sí mismo, aunque aseguró sentirse preparado para afrontar el nuevo desafío con la selección. “Personalmente, ha sido una temporada por debajo de mis estándares, sinceramente. Ahora comienza una nueva competición y me siento bien. Quiero terminar aportando el máximo al equipo de Francia”, explicó.

Francia ya piensa en el Mundial

En cuanto a la preparación de la selección francesa, Koundé destacó las buenas sensaciones de los primeros entrenamientos tras el final de la temporada de clubes. “Hemos asimilado bien el trabajo, algo que era importante. Todos hemos tenido temporadas diferentes, pero ahora se trata de volver a construir sobre buenas bases. Hemos corrido bastante y todo ha ido bien. Estamos todos ilusionados”, señaló.

El defensa también se refirió al estreno de Francia frente a Senegal, un encuentro para el que los de Didier Deschamps quieren llegar con los mecanismos perfectamente ajustados. “La hoja de ruta es seguir trabajando los automatismos y los últimos detalles. Tenemos un grupo que ha jugado y ha pasado mucho tiempo junto. Ahora vamos a acumular minutos después de haber tenido algo de descanso”, concluyó.

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Mientras Francia ultima su puesta a punto para la cita mundialista, Koundé ha querido cerrrar el debate sobre su futuro: para el francés no hay debate.