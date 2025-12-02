Kosecki: "El Atlético le va a meter una paliza al Barça"

El exdelantero polaco Robert Kosecki dejó claras sus preferencias para el encuentro entre Barça y Atlético y, a pesar de su aprecio por Lewandowski y Szczesny, comentó que los colchoneros pueden lograr un gran triunfo en el Camp Nou visto el rendimiento defensivo de los blaugrana: "Claro que animo a que 'Lewy' juegue bien, pero no necesariamente en este partido. Obviamente, apoyaré al Atlético. Creo que ganarán 2-1. El Barcelona recibirá una paliza. Solo espero que no sea un 0-0 y una tortura. Sin embargo, los partidos entre estos equipos siempre han sido emocionantes. Por eso espero un gran espectáculo", comentó a 'Super Express'.

Kosecki habló de la situación de Lewandowski y recomendó al Barça que le renovara a finales de temporada: "El Barcelona busca delanteros, pero 'Lewy' siempre aporta estabilidad y la garantía de marcar 20 goles por temporada en todas las competiciones. Lo considero un profesor de nuestro juego, uno de los tres mejores jugadores de la historia de Polonia y tiene cuerda para rato porque físicamente está bien".

De hecho, espera que sea titular ante el Atlético: "Lewandowski es muy útil, así que el entrenador Hansi Flick debería darle la oportunidad. 'Lewy' está al cien por cien listo para jugar. Con jugadores como Yamal y Raphinha centrando, sin duda tendrá más ocasiones de gol y podrá rematar. Está en un buen momento".

Kosecki cree que Lewandowski ha marcado una era en el fútbol polaco y espera que siga unos años más ya que, difícilmente, su país generará algún futbolista así en un tiempo: "Está muy por encima de otros en cuanto a logros y trofeos. Claro que nunca se pueden comparar jugadores de diferentes épocas, porque siempre es injusto. Pero es un profesor. Un gran embajador del fútbol polaco. Puede que no tengamos un jugador como él en mucho tiempo. Ojalá me equivoque".