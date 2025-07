Hasta Koldo se pronuncia sobre el fichaje de Nico Williams

Koldo García Izaguirre, conocido popularmente como Koldo y actualmente en el centro del foco mediático por su implicación en diversas causas judiciales, ha dejado ver en una entrevista a 'El Confidencial' su faceta más personal, alejada de los titulares judiciales. El exasesor político de Ábalos ha hablado con naturalidad sobre su pasión por el deporte y, en particular, por el Athletic Club de Bilbao, equipo con el que mantiene un fuerte vínculo sentimental y familiar.

A pesar de su agitada vida política y las polémicas que le rodean, Koldo siempre ha tenido al deporte como una constante. Criado en un entorno familiar donde el rugby y los deportes rurales vascos ocupaban un lugar central —con hasta cinco miembros de su familia jugando en el mismo equipo de rugby en Trápaga—, su afición por el Athletic es casi una cuestión de tradición.

En cuanto a la posible salida de Nico Williams rumbo al FC Barcelona, Koldo apuesta por la empatía y el respeto a las decisiones personales. "Hay que respetar las opiniones de todas las personas y, sobre todo, ponerse en su lugar para entender qué cosas hacen y por qué las hacen", afirmó en la citada entrevista.

Frente a las especulaciones y críticas que rodean la operación, recalca que lo fundamental es que el jugador tome la decisión que considere más adecuada para su carrera: "Va a hacer lo que sea mejor para él", añadió. Además, adviertió contra los juicios prematuros: "Otra cosa es que luego se pueda equivocar o no, pero eso no lo puede saber nadie a ciencia cierta ahora mismo".

Sobre el futbolista, Koldo no duda en destacar su calidad, describiéndolo como un jugador "admirable" y "extraordinario", resaltando tanto su talento individual como su proyección internacional. No obstante, la afición rojiblanca no es unánime en su percepción del asunto. Muchos seguidores, exfutbolistas e incluso voces dentro del club critican las formas del Barça.

Koldo también aprovechó la ocasión para reivindicar el modelo del Athletic Club, destacando el mérito de competir con una plantilla conformada por jugadores nacionales: "El hecho de jugar siempre con españoles, lo que causa mucho respeto a sus rivales y resulta positivo de cara a fomentar que jueguen más españoles en otros equipos", señaló, defendiendo así la filosofía que define al club bilbaíno.