Lo que no se vio del Atlético - Barça: Koke, la tangana con Lamine, una piña extraña y la zona mixta

El Metropolitano fue escenario de una noche muy caliente, dentro y fuera del terreno de juego. Más allá del resultado, hubo varias escenas que no captaron del todo las cámaras y que ayudan a entender el clima de tensión que se vivió durante el Atlético-Barça.

Koke frena la tangana con Lamine

Uno de los momentos más tensos del partido llegó tras un conato de tangana entre futbolistas de ambos equipos. Con los nervios a flor de piel, varios jugadores se encararon después de una acción dura, en un contexto en el que el Barça se sentía castigado por entradas muy contundentes que quedaban sin sanción.

El capitán del Atlético, Koke Resurreción, durante el partido de Liga ante el el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En ese escenario apareció Koke. El capitán rojiblanco cogió a Lamine Yamal y lo apartó unos metros del foco de tensión. Ambos mantuvieron una breve conversación en la que el centrocampista trató de rebajar pulsaciones y evitar que el incidente fuera a más. El gesto ayudó a calmar los ánimos y la situación no pasó a mayores.

La tensión venía de lejos. El Barça consideró que Martínez Munuera fue mucho más benevolente con el Atlético que con los azulgranas, permitiendo un nivel de contacto muy alto por parte de los locales mientras castigaba con mayor severidad las acciones del equipo de Flick. Ese desequilibrio arbitral encendió a los jugadores culés durante varias fases del encuentro.

Una piña poco habitual en el calentamiento

Otro detalle llamativo se produjo incluso antes del pitido inicial. Durante el calentamiento, los jugadores del Barça formaron una piña sobre el césped y estuvieron cerca de tres minutos hablando entre ellos. No es extraño ver una arenga conjunta, pero lo habitual es que se produzca justo antes del inicio del partido, ya en el túnel o en el círculo central.

Flick en rueda de prensa / X

En esta ocasión, el corrillo fue más largo de lo normal y se produjo en pleno calentamiento, algo que sorprendió a los presentes. El equipo quiso conjurarse en un escenario exigente y ant

La tercera imagen significativa llegó después del encuentro. Ningún jugador del Barça pasó por la zona mixta del estadio. El club se limitó a cumplir con las obligaciones contractuales de los flash interview a pie de campo, sin más comparecencias individuales ante los medios.

La rueda de prensa de Hansi Flick, además, fue especialmente breve. El técnico alemán respondió a lo estrictamente necesario y evitó extenderse en valoraciones en una noche marcada por la frustración y el malestar. El silencio del vestuario fue, en sí mismo, otro mensaje de una velada muy difícil para el conjunto azulgrana.