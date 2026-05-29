Koke se harta del 'caso Julián': "Desde que llegó lo estáis vendiendo al Barça"

El barcelonismo está ilusionado con este inicio de verano en las oficinas azulgranas. Los culés cerraron de manera exprés el fichaje de Anthony Gordon procedente del Newcastle United, pero parece que los refuerzos en ataque no se quedarán ahí. El Barça va a por el gran deseado desde hace años: Julián Álvarez.

El conjunto azulgrana intentará el fichaje de la estrella del Atlético de Madrid y la operación no será sencilla, pese al deseo del futbolista. En Barcelona reina el optimismo, pero en Madrid ocurre todo lo contrario. En el Atlético ya están cansados del ‘caso Julián’.

“¿Si me decepciona? Julián es jugador del Atlético de Madrid, es un chico que lo está dando todo y lleva dos años en el club. Desde que llegó, todo el mundo le está vendiendo al Barcelona, a otro lado y a otro lado. Ahora mismo es jugador del Atlético y hasta que no salga él diciendo lo contrario, u otra persona, juega en el Atlético”, apuntó Koke durante un acto de LaLiga.

Koke y Fermín López luchan un balón en el duelo de la Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid / Enric Fontcuberta / EFE

El capitán rojiblanco aseguró que no está al corriente de las últimas novedades y recordó que el argentino tiene contrato en vigor: “He estado en Menorca con el móvil apagado, con mi mujer, después de un año muy intenso y con muchos partidos. He desconectado del teléfono. No sé nada de ninguna reunión. Lo único que sé es que Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de muchos millones”.

El Atlético ya empieza a planificar la próxima temporada tras volver a quedarse sin títulos un año más. “El único que no sigue es Antoine. Va a ser difícil reemplazarle por el jugador que es, por lo que supone dentro del vestuario y por todo lo que ha dado estos años. Pero, como siempre se dice, nadie es más importante que el club. El equipo siempre se ha rehecho y esperemos que vuelva a hacerlo para pelear por todo”, afirmó Koke.

Por último, el centrocampista no estará en el Mundial con España, aunque sí siguió de cerca la lista de Luis de la Fuente: “El seleccionador ha hecho la mejor lista posible según su criterio y estamos a muerte con nuestros compañeros. Es el equipo de todos y seguro que van a conseguir la segunda, igual que hicieron con la Eurocopa”.