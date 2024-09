Koeman pide prudencia con Frenkie de Jong

Ronald Koeman quiere proteger a Frenkie de Jong y pide prudencia y no forzar los plazos. Así lo ha transmitido en este parón de selecciones en el que no ha podido contar con él. Mientras, en el Barça esperan que de Jong se active tras el parón. Lo dijo Hansi Flick en la última rueda de prensa y valoran la posibilidad de que, si la evolución del neerlandés no es positiva, pase por el quirófano. Una alternativa que parece no convencer al jugador ni tampoco a Koeman, a tenor de sus palabras, pues temen una recaída.

"Todavía no está recuperado totalmente"

La esperanza de Flick es que De Jong pueda volver tras el parón de selecciones, aunque como el propio técnico alemán comentó, nadie es capaz de asegurarlo, pues todo dependerá de las sensaciones del jugador. De Jong será quien decida si puede jugar o no. El neerlandés no quiere forzar de nuevo y no quiere volver hasta que desaparezcan totalmente las molestias que tiene en su tobillo derecho, pues no quiere que la lesión pueda cronificarse.

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, que no dispondrá de Frenkie para los partidos frente a Bosnia Herzegovina (7 de septiembre) y Alemania (10 de septiembre), recordó que De Jong “ha sufrido tres veces seguidas una molesta lesión en ese tobillo. Está dañado y necesita tiempo para recuperarse. Eso lleva mucho tiempo, pero esperemos que se recupere completamente. Eso también es bueno para nosotros”. El mensaje de Ronald: Países Bajos también necesita a Frenkie, pero no quiere correr riesgos.

Koeman insistió en que el centrocampista azulgrana todavía tiene que seguir con el proceso de recuperación. “La situación de Frenkie es preocupante, porque lleva mucho tiempo fuera. Entiendo que las cosas están yendo cada vez a mejor, pero todavía no está recuperado totalmente”, recordó Koeman cuando atendió a los medios de comunicación neerlandeses en la concentración de la 'Oranje'.

Necesitados de mediocentros

En el Barça señalan este parón como punto de inflexión para tomar una decisión. Necesitan que el jugador esté listo para ayudar al equipo ante las bajas que tiene Flick y ahora que el calendario se endurece con el inicio de la Champions League frente al Mónaco. Quieren que el jugador dé un paso al frente y se pruebe.

Aunque el jugador se encuentre con mejores sensaciones, no parece que pueda estar listo para Montilivi, pues Flick sabe que es un partido muy exigente. Pero sí que esperan que Frenkie fuerce para integrarse en los entrenamientos y pueda ir teniendo minutos de juego. El técnico alemán necesita mediocentros, más aún tras la baja de Fermín López por tres semanas.

Confían en su vuelta, pero si el tobillo sigue sin estar recuperado y las molestias persisten o van a más, en el Barça consideran que habrá llegado el momento de abandonar el tratamiento conservador y plantearse que pase por el quirófano para poner de una vez por todas solución a ese tobillo derecho.

Y es que la lesión de Frenkie es delicada. Cayó lesionado el pasado 21 de abril en el clásico del Santiago Bernabéu tras un choque con Fede Valverde y desde entonces, no ha vuelto a jugar. Intentó estar en la Eurocopa con su selección, pero Ronald Koeman lo acabó descartando ante la imposibilidad de jugar, criticando el seleccionador neerlandés la manera de actuar del Barça con su jugador. Volvió a Barcelona y siguió con su recuperación apostando por un tratamiento conservador, pero tampoco fue a la gira por Estados Unidos y sigue sin estar listo.