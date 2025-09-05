Koeman mima a De Jong de cara al Lituania - Países Bajos

Hansi Flick cruza los dedos para que sus catorce internacionales regresen a Barcelona sin excesivos contratiempos en este parón de selecciones. Hasta el momento, el temido 'virus FIFA' ha rondado el vestuario azulgrana aunque no parece que haya ningún caso grave en forma de lesión entre los jugadores que ya han jugado con sus equipos nacionales. Pero dos nombres están marcados en rojo.

Lamine y Frenkie, en vigilancia

Si en la concentración española, en donde está el grueso de futbolistas del Barça, están pendientes de Lamine Yamal por unas molestias en la espalda, en Países Bajos Ronald Koeman sustituyó a su líder en el centro del campo, Frenkie de Jong, antes de finalizar el duelo frente a la Polonia de Robert Lewandowski.

Fue el propio Ronald Koeman el que anunció los problemas físicos de Frenkie en la rueda de prensa posterior al duelo que finalizó con empate (1-1). El seleccionador 'Oranje' argumentó la sustitución del centrocampista del Barça en el minuto 83 así: "Frenkie nos avisó que sentía una tensión en el glúteo, así que no nos arriesgamos", confesó.

La igualada es un tropiezo inesperado para los Países Bajos -Koeman admitió que estaba "dolido" después de que Polonía marcara en el minuto 80 el tanto del empate- que convierte en más relevante el choque del próximo domingo 7 de septiembre el segundo encuentro de este parón, frente a Lituania. La 'Oranje' queda ahora igualada con Polonia y Finlandia al frente de la clasificación del grupo G clasificatorio para el Mundial 2026 con 7 puntos.

Calendario intensivo en septiembre

Por tanto, Koeman no podrá renunciar a Frenkie De Jong que es una de las piezas clave de su selección y fundamental a la hora de armar el juego del equipo. En todo caso, será la evolución del juegador durante los próximos días la que marque la decisión final de cara al partido frente a los lituanos en Kaunas.

El Barça volverá a la competición el domingo 14 de septiembre, como local frente al Valencia, y abrirá un lapso de dos semanas en las que afrontará un partido cada tres o cuatro días frente a Newcastle (18/09). Getafe (21/09), Oviedo (25/09), Real Sociedad (28/09), PSG (1/10) y Sevilla (4-5/10).