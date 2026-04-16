Koeman "Hay un Barça con De Jong y otro sin él"

Ronald Koeman analizó la actualidad del Barça durante la presentación de la Koeman Cup de Golf. Cuatro años después de su adiós al Barça, el héroe de Wembley sigue muy atento a lo que ocurre en el conjunto azulgrana.

La eliminación ha agitado el debate sobre el Barça de Flick y sus riesgos, pero Koeman se mostró contundente con las posibilidades de esta generación de ganar la Champions. "Sí, se puede ganar la Champions con el modelo Flick", empezó diciendo. Para remarcar luego que el problema no es la idea, sino como se aplica en momentos determinados. "Pero hay que saber que es un estilo muy bonito de ver y a la vez muy arriesgado si no hay presión sobre el balón”.

Koeman instó al barcelonismo a poner en valor lo que está haciendo este equipo en LaLiga desde la llegada de Flick. Para el neerlandés la Champions no tiene que vivirse como una obligación y hay que tener paciencia. La base para lograr el título -considera- el Barça ya la tiene.

"La Champions es muy importante, pero hay que darle valor a LaLiga. Veo a un Barça joven, con algunas cositas más... creo que están a punto para intentar levantar la Copa de Europa. La ganarán seguro”. Uno de los futbolistas que mejor conoce de este Barça Koeman es Frenkie de Jong, al que volvió a reivindicar, tras participar solo en la recta final del duelo en el Metropolitano.

Contundente con De Jong

“Las críticas son injustas. Frenkie es un gran jugador. Una pieza clave para mi selección y para el Barça. En ambos casos, hay mucha diferencia con o sin él”, apuntó. Koeman también se refirió a los arbitrajes que tanto ha criticado el Barça, con denuncias oficiales y declaraciones de Laporta, en la eliminatoria ante el Atlético. “Creo que hablar de vergüenza con respecto al arbitraje es un poco exagerado. Entiendo que desde dentro, Laporta pueda pensarlo. Desde fuera, no me lo parece. En ninguno de los dos partidos”.

DAVID BERNABEU

Un día después de que el Barça se despidiera de Europa, el Madrid cayó en el Allianz ante el Bayern. Por segunda temporada consecutiva sumarán otra temporada en blanco. El Madrid cayó eliminado en un partido muy disputado que tuvo en Camavinga a uno de sus grandes protagonistas.

El francés fue expulsado con una segunda amarilla por perder tiempo, una decisión que indignó al madridismo. Koeman puso más el foco en el mediocampista: "Si fuera entrenador del Madrid, me cabrearía antes con Camavinga que con el árbitro”.