Koeman enciende las alarmas con la lesión de De Jong: "Está preocupado"

Nueva aparición de Ronald Koeman en los medios y nueva rajada contra el FC Barcelona. El seleccionador de los Países Bajos, con motivo de una nueva edición de la Koeman Cup 2024, un evento de golf y pádel benéfico que se celebra en Barcelona Resort, lanzó unos cuantos cuchillos contra las filas azulgranas.

El exentrenador del conjunto azulgrana, que ya fue muy crítico hace un mes con la gestión del Barça con la lesión de De Jong que impidió al neerlandés disputar la Eurocopa en Alemania, dejó un mensaje de preocupación sobre el estado de Frenkie:

"Claro que hablo con él, nos conocemos bien, está preocupado por su lesión. Antes de la Eurocopa esperábamos que estuviera bien, sabíamos que en el primer partido no llegaría para jugar pero teníamos esperanzas, pero no fue así. Tiene una lesión importante y hay que esperar para ver cómo sigue todo. Le deseo suerte y que se recupere temprano, pero todavía no está para jugar", afirmó sobre la lesión del '21'.

Preguntado sobre a qué se refería en sus declaraciones de hace un mes en las que aseguró que "su club se arriesgó antes y ahora tenemos que pagar el precio", Koeman fue tajante: "Yo creo que sé mucho más que vosotros, jugó partidos importantes cuando él no estaba para jugar, no estaba con ritmo de partidos ni de entrenamientos para disputar los partidos contra el PSG. Por otro lado lo entiendo, porque era un momento muy importante para el Barça, pero al final para la salud de Frenkie no ha sido bueno", concluyó.

El futuro de Frenkie de Jong

De Jong es uno de los futbolistas que más ha sonado durante los últimos mercados de fichajes para abandonar el club azulgrana. Cada nueva ventana, su nombre reaparece por los problemas económicos del club y el buen cartel del neerlandés en Europa. Sin embargo, la voluntad del jugador siempre ha sido firme de quedarse pese a los movimientos del Barça.

La promoción de la nueva camiseta para la próxima temporada, no obstante, volvió a abrir la caja de los rumores. De Jong, una de las caras más importantes de Nike en el club, no apareció en el vídeo de presentación, repleto de jugadores incluso de otras marcas como Adidas.

Koeman aprovechó para acusar club de moverse para vender al jugador: "He dicho varias veces que siempre hay muchos rumores, el año pasado y hace dos. Si el club realmente no quiere vender al jugador, que no hable con otros clubs. Si tu vas negociar con un club es que quieres venderle. De Jong es muy bueno y es el futuro del Barça y la selección holandesa si está bien. El Barça tiene que quedarse con los mejores jugadores que tiene y no perder el tren comparado con el Madrid, porque ahora hay mucha distancia", sentenció.