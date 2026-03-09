Koeman confirma las seis semanas de baja de Frenkie de Jong

El seleccionador holandés, Ronald Koeman, reconoció que la lesión de Frenkie de Jong no es nada menor y que el futbolista se perderá la próxima convocatoria en el parón de selecciones del mes de marzo: "Frenkie de Jong estará de baja aproximadamente seis semanas. A veces pienso que quizás sea bueno que alguien esté de baja seis semanas para que se canse menos. Aun así, tenemos que esperar que recupere la forma física una vez que regrese", señaló a 'ESPN. De jong padece una lesión muscular en el bíceps distal de la pierna derecha, por lo que primero deberá superar la dolencia y, luego, coger el ritmo de competición.

Koeman también habló de su experiencia con Pedri y explicó que se quedó alucinado en su primer entrenamiento con el Barça: "Fui el primer entrenador del Barcelona que conoció a Pedri. No sabía quién era. El Barcelona lo fichó de Las Palmas y luego quiso cederlo. Ese era el plan. Pero después de dos días de entrenamiento, vi a un futbolista absolutamente increíble, pero sobre todo, vi a Lionel Messi queriendo conectar con él constantemente. Messi solo le pasaba el balón a Pedri. Y créeme, si Messi no te valora, no te pasará el balón en el entrenamiento, simplemente te ignorará. Vi crecer su conexión. Para mí esa fue la confirmación definitiva de que tomé la decisión correcta al mantener a Pedri en el Barcelona", señaló.

El seleccionador también habló de su futuro e indicó que no tiene previsto entrenar a ningún club: "Ya no tengo el reto de ser entrenador de club. ¿Seleccionador de otro país? No lo sé, pero definitivamente no seré entrenador de club. Ser seleccionador nacional encaja perfectamente con la etapa que estoy viviendo. Sigo disfrutando trabajando con grandes jugadores, pero no a diario", comentó dejando claro que prioriza la vida familiar en la que comentó el cáncer crónico que padece su esposa, aunque por fortuna, la situación está controlada.