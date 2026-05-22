Koeman: "Si el Barça puede fichar un jugador como Haaland sería otro equipo"

Ronald Koeman, leyenda del FC Barcelona, volvió a demostrar su compromiso con las causas sociales al apadrinar la sexta edición de la Koeman Cup. Este tradicional torneo benéfico, que combina el golf y el pádel en las instalaciones de Barcelona, se ha consolidado como una cita imprescindible del deporte solidario.

Toda la recaudación obtenida a lo largo de las jornadas de competición irá destinada íntegramente a la Fundación Johan Cruyff, una entidad que trabaja incansablemente para promover el bienestar de los niños a través del deporte, manteniendo vivo el legado del mítico técnico neerlandés.

El también exentrenador azulgrana atendió a los micrófonos de los medios para analizar varios temas entorno a la actualidad del conjunto catalán. Durante su intervención, no dudó en valorar la delicada situación del Real Madrid tras cerrar una temporada decepcionante y sin títulos en sus vitrinas, estableciendo una inevitable comparación con el rendimiento del Barça: "La temporada del Madrid es muy floja. Han pasado cosas que no pueden pasar, pero bien, si las cosas van mal allí, mejor para el Barça.

Koeman, en sintonía con las declaraciones del presidente Joan Laporta, también se mostró tajante frente a Florentino Pérez tras las recientes acusaciones vertidas en torno al 'caso Negreira'. El de Zaandam defendió con firmeza la legitimidad de los éxitos azulgranas: "No se puede dudar del Barça de ganar los últimos dos títulos. Ha jugado mucho mejor que los demás. Cuando pierdes tienes que respetar al contrario, no tienes que buscar excusas".

Por otro lado, el actual seleccionador de los Países Bajos, que ya se prepara para afrontar la próxima cita mundialista, habló sobre la situación de su compatriota Frenkie de Jong. El centrocampista, desde que se recuperó de su lesión, aún no ha disputado un solo partido como titular, una circunstancia que Koeman lamenta: "Es una pena que Frenkie no haya podido jugar últimamente, pero eso quiere decir que estará más fresco, esperemos que siga todavía en buena forma. Si queremos ser un equipo fuerte, necesitamos a Frenkie".

De Jong y Koeman durante un entrenamiento con Países Bajos / Koen van Weel / EFE

Finalmente, en pleno debate sobre la búsqueda del '9' ideal tras la marcha de Robert Lewandowski, al técnico neerlandés se le preguntó cuál consideraba que era el mejor delantero centro del planeta en la actualidad. Koeman no titubeó en su respuesta y, lanzando un deseo en clave azulgrana, fue contundente: "Para mí es Haaland. Vive por marcar goles, si el Barça puede fichar un jugador como Haaland sería otro equipo", dando a entender que la plantilla subiría a otro nivel.