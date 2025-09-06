Koeman alerta de la lesión de De Jong

De Jong tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido que Holanda disputó ante Polonia y que acabó en empate a uno. Ronald Koeman, seleccionador neerlandés, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro que lo había hecho para no correr ningún riesgo, tras indicarle el jugador que había notado molestias en un glúteo. Después de pasar pruebas médicas y comprobar que no estaba en condiciones de jugar ante Lituania en el segundo partido de este parón internacional, se decidió su regreso a Barcelona.

El ex técnico del Barça, de nuevo en rueda de prensa para analizar el compromiso ante Lituania, se refirió al caso del centrocampista y defendió la decisión tomada entre los servicios médicos, el cuerpo técnico y el propio futbolista. En ese sentido, Koeman fue muy directo a la hora de argumentar la desconvocatoria de Frenkie.

Koeman siempre ha confiado mucho en De Jong / AFP

Pese a que considera que no se trata de un problema físico grave, entiende que lo mejor era evitar males mayores: "Frenkie ya presentaba síntomas durante el partido, por eso lo sustituimos", arrancó sobre el tema el seleccionador, que continuó asegurando que "no creo que sea muy grave, pero es demasiado arriesgado dejarlo jugar" y también que "no fue suficiente para tener una oportunidad en el partido del domingo".

Pasará pruebas en la Ciutat Esportiva

El jugador ya está en Barcelona y este sábado pasó por la Ciutat Esportiva para empezar el tratamiento con la vista puesta en regresar lo antes posible. Será este lunes cuando pase nuevas pruebas con los servicios médicos del club blaugrana, que deberán evaluar junto a Hansi Flick si el futbolista puede estar a disposición del técnico para el encuentro que disputarán el próximo fin de semana ante el Valencia con el regreso de la Liga.

De Jong e Isi disputan un balón / Manu Fernandez

De Jong, titular indiscuible para Hansi Flick en el doble pivote, ya se ha perdido un partido esta temporada, ante el Levante en Valencia, donde causó baja por paternidad. De forma paralela, el club sigue negociando con el futbolista su renovación para las próximas temporadas, que se alargaría hasta el 30 de junio de 2029. El club espera que el acuerdo no se demore en el tiempo. Y es que su vinculación acaba esta misma temporada y a partir del mes de enero tendría libertad total para negociar su futuro con cualquier otro equipo.