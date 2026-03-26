Kochen, Yaakobishvili, Astralaga, Szczesny, Iñaki...las decisiones que vienen en la portería del Barça

Con un roster de porteros muy amplios, pero todavía sin tener claro cuáles de ellos formarán parte de la plantilla del primer equipo de cara a la temporada 2026/27. La situación, ahora mismo, está lejos de definirse. Hay mucho talento bajo palos en casa, pero no tanto convencimiento de que esté listo ningún cromo como para ejercer de 'plan B' a Joan Garcia pensando en el próximo curso.

A todo esto, habrá que definir la situación de Szczesny, aunque parece complicado que el polaco se mantenga como segundo arquero. Este curso ha estado completamente a la sombra del de Sallent. Y en el primer tramo de curso, cuando este se lesionó la rodilla, mostró una versión más bien discreta. Con una labor más de asesoramiento para los jóvenes y de hacer vestuario, 'Tek' posiblemente esté viviendo sus últimos meses en el club barcelonista. La opción más remota sería que siguiera de tercer portero y mantuviera este perfil de asesoramiento al ala más joven, algo que aprecia mucho el staff de Flick.

Guardameta experimentado

Hansi Flick y el área deportiva priorizan tener un segundo guardameta experimentado, pero capaz de asumir el rol de titular por si hay cualquier contratiempo y que sea una garantía de rendimiento. En este sentido, en SPORT informamos recientemente de contactos con el entorno de Álex Remiro. El navarro, internacional con España, hace ya unos cuantos años que despunta en la portería de la Real Sociedad. Termina contrato en 2027 y desde la entidad catalana consideran que podría salir por 10-15 millones de euros. El futbolista no vería con malos ojos el movimiento, teniendo en cuenta que tiene ya 31 años y el Barça podría ofrecerle luchar por títulos importantes.

Astralaga, con la camiseta del Barça / SPORT

A partir de aquí, hay que desglosar la situación con todos los guardametas que tiene el cuadro azulgrana. Ander Astralaga y Aron Yaakobishvili se encuentran cedidos en clubes de Segunda A ahora mismo. En el Granada y en el Andorra, respectivamente. En el caso del vasco, con vinculación contractual hasta 2026, apenas ha participado con el cuadro nazarí y se encuentra actualmente lesionado. Todos los números para desvincularse del Barça este verano.

A Yako no se le quiere perder de vista

Sobre Yako, hay más opciones abiertas. El club barcelonista no quiere perderlo de vista. Rindió muy bien en la primera mitad del curso en el Andorra. Lo estaba jugando todo hasta que una mala racha hizo que desde el 22 de febrero fuera suplente. Desde entonces está inédito el húngaro. Complicado que el próximo verano pueda quedarse en el primer plantel, así que lo más lógico sería otro préstamo o un traspaso con opción recompra o porcentaje de futura venta. Veremos.

Kochen fue el guardameta titular en Terrassa / FCB

Luego está el caso Diego Kochen. El norteamericano es otra apuesta de club. Combina la labor de tercer portero del primer equipo con titularidades con el Barça Atlètic. Internacional sub'21 con Estados Unidos, veremos cuál es su rol el próximo curso. No tendría sentido que siguiera ejerciendo este papel. Necesita minutos de calidad y se le considera un portero TOP de futuro si sigue su evolución. Al mismo tiempo, no parece factible que pueda pasar a ser el segundo de Joan Garcia (se busca un rol más experimentado). Una cesión tendría sentido, aunque depende cómo vaya el mercado no se descarta ningún escenario.

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Sin olvidarnos de Iñaki Peña. El alicantino ha pasado por varias etapas esta campaña como cedido en el Elche. De pieza importante para Sarabia a suplente los últimos seis partidos. Renovó hasta 2029 antes de irse al Martínez Valero. Tiene tres años más de un contrato suculento, así que será otro verano complicado. Otro préstamo sería lo más lógico aunque el club priorizaría o traspaso o la carta de libertad.