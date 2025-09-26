Kochen regresará a Barcelona para ejercer de segundo portero

La lesión de Joan García ha provocado que el Barça se haya movido con rapidez para tener bien cubierta su portería. El veterano Wojciech Szczęsny será el titular pero ante cualquier percance del meta polaco el Barça dispondrá de Diego Kochen, un portero que suma ya dos temporadas en dinámica de primer equipo. El rol de tercer portero lo ejercerá Eder Aller, el guardameta leonés de 18 años.

El lunes la selección de Estados Unidos debutaba contra Nueva Caledonia en el Mundial Sub-20. Ante los acontecimientos de última hora el Barça ha negociado con la federación estadounidense para que el portero de Miami pueda retornar a la disciplina de su club. La federación de los Estados Unidos, según ha explicado Mundo Deportivo, se ha mostrado comprensiva con el problema que ha sufrido el Barça y ha liberado a Diego Kochen.

Diego Kochen se ha entrenado con el filial / FCB

El de Miami llegará a tiempo, según ha confirmado Sport, para estar en el banquillo del Barça-Real Sociedad. La idea es que llegue lo antes posible pero es probable que la logística no le permita entrenarse este sábado por la mañana con sus compañeros. Desde Chile tendrá que volar en las próximas horas hasta Barcelona y recuperarse del esfuerzo para estar a disposición de Flick para los próximos compromisos.

Sin la lesión de Joan Garcia, el disputar el Mundial sub-20 era una experiencia provechosa para este guardameta de 19 años formado en La Masia. La lesión en el menisco de Joan Garcia ha dado un giro radical a su situación.

Kochen había compaginado en este inicio de curso su rol de tercer portero del primer equipo con el de guardameta titular del Barça Atlètic. El filial juega también el domingo en el campo del Sant Andreu (20:45h.) por lo que Belletti no podrá contar con el de Miami ya que el primer equipo disputa su partido en el Lluís Companys a las 18:30h.

