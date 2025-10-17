Kluivert lo tiene claro: "Si fuese el Barça, retendría a Lewandowski un año más"

Patrick Kluivert ha sido noticia en las últimas horas por su salida como seleccionador de Indonesia. El exjugador blaugrana está muy atento a la actualidad barcelonista y habló de la situación de Robert Lewandowski en el equipo. Para Kluivert, el Barça debería reflexionar sobre el futuro del goleador ya que cree que le queda mucho fútbol: "Es un delantero que sigue generando muchos problemas a los defensores. Si yo fuera el Barça consideraría retenerlo por un año más", comentó en una entrevista a 'Fakt'.

Kluivert indicó que Lewandowski sigue en un buen momento de forma a pesar de las lesiones que arrastra este curso: "Veo todos sus partidos y creo que, para su edad, está en plena forma física. Está en un momento de su carrera en el que ya no necesita jugar todos los partidos, ni ser siempre titular. Pero es un delantero muy peligroso para los rivales siempre que está sobre el césped", indicó el holandés.

De hecho, Kluivert recordó que los registros de Lewandowski están al alcance de muy pocos: "No tengo ninguna duda de sus habilidades. La temporada pasada fue el segundo máximo goleador de la Liga y esos números hablan por si solos. Pocos jugadores lo pueden hacer".

Lewandowski acaba contrato a finales de temporada y el Barça no tomará una decisión hasta comprobar sus prestaciones este curso. El polaco desearía seguir un año más, pero no habrá oferta hasta que el jugador logre sus objetivos y tanto Deco como Flick vean que puede ser útil para el futuro aunque sea en un papel más secundario. Las últimas lesiones no ayudan a que Lewandowski pueda continuar, pero también es cierto que cuando está en el campo ha rendido de forma excepcional.

La dirección deportiva del Barça, por si acaso, está sondeando el mercado para encontrar posibles sustitutos. Han aparecido nombres como el de Etta Eyong (Levante) o Vlahovic (Juventus), aunque el gran sueño sería Julián Álvarez (Atlético), aunque es complicado que el club blaugrana pueda abordar una operación de este calibre debido a su situación financiera.