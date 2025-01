Klopp desvela cómo Lewandowski se convirtió en estrella: "Al principio solo sabía rematar"

Tras una larga trayectoria en el Liverpool, Jürgen Klopp dejó los banquillos para pasar a ser director mundial de fútbol de Red Bull. Este martes ha hablado ante los medios y ha aprovechado para recordar los inicios de Robert Lewandowski como jugador. El polaco llegó a Dortmund con 22 años proveniente del Lech y su adaptación al club alemán no fue nada fácil. Sin embargo, con el paso de los años, bajo en mando de Klopp, se convirtió en uno de los mejores jugadores que ha visto el 'muro amarillo': "Tuvimos mucha suerte", dijo el alemán.

El exentrenador del Liverpool, entre otros, ha empezado rememorando la curiosa llega del polaco al equipo germano: "Lo observé mucho, pero no lo trajimos antes porque pensé que no estaba listo. Nadie lo fichó, nos sorprendimos y luego firmamos contrato con él", expresó Klopp. Desde ese momento, su aclimatación al Borussia Dortmund no fue un camino de rosas, sino que Lewandowski tuvo que pasar por muchas dificultades.

En sus inicios, el ariete polaco tuvo que jugar en una demarcación distinta a la habitual: "Jugábamos en un sistema 4-2-3-1, él jugó fuera de su posición, mis colegas polacos me aconsejaron que jugara en otro lado, pero a un jugador joven siempre hay que enseñarle primero qué hacer en el campo", dijo Klopp. De este modo, el entrenador alemán quiso apretarle y enseñar a Lewandowski a entender el juego: "Es un nueve, pero tuvo que jugar en diferentes posiciones porque tuvo que aprender el juego porque solo sabía rematar".

Robert Lewandowski junto a Klopp en el Borussia Dortmund. / X

No obstante, Klopp se quita mérito en el crecimiento de la actual estrella del FC Barcelona y atribuye su éxito a su gran personalidad: "No es fácil encontrar a estos jugadores, porque el 80-90 por ciento depende del jugador, puedes mejorarlo solo un poco. Talento, carácter, potencial... lo tenía todo y eso fue decisivo", afirmó el técnico alemán.

Klopp, como un padre para Lewandowski

Cuando fichó por el Dortmund Lewandowski a penas hablaba alemán y la intensidad de los entrenamientos era mucho más alta de lo que estaba acostumbrado. Así pues, no tuvo fácil hacerse un hueco en el equipo, hasta el punto de que un día le preguntó a Klopp: "A ver, ¿qué quieres de mí?". Fue entonces cuando tuvieron una charla de más de una hora que terminó de impulsar su carrera en el Dortmund, relata el delantero polaco.

Desde entonces, la relación entre Lewandowski y Klopp se hizo mucho más estrecha: "Hablaba con él como si fuera mi padre. Desde que murió el mío, no había encontrado a nadie con quien hablar así", admitió el futbolista. Esa charla fue clave, pues tres días más tarde anotó un hat-trick y a partir de ahí, alcanzó los 103 goles con el Borussia Dortmund, ganó dos Bundeligas, llegó a una final de Champions y le marcó cuatro tantos al Real Madrid.