Kingsley Coman prioriza al PSG antes que el Barça

Kinglsey Coman se ha convertido en una de las grandes alternativas del Barça para la posición de extremo izquierdo. La prioridad absoluta era Nico Williams, pero queda claro que el futbolista no esperará al club blaugrana y el área deportiva está tanteando la posibilidad de firmar a Luis Díaz (Liverpool) aunque el acuerdo es complicado. Coman saldrá del Bayern y fue ofrecido en calidad de cedido pero no se ha avanzado nada. Es más, según 'Sky Alemania', el extremo francés priorizaría regresar al PSG ante cualquier otra oferta aunque no queda nada claro que los parisinos vayan finalmente a por él.

Coman recibió la comunicación del Bayern de que era transferible hace unos diez días y sus agentes se pusieron manos a la obra para encontrar un proyecto de primer nivel. El futbolista fue ofrecido a varios equipos, entre ellos el Barça. Hansi Flick conoce a Coman de su etapa en el Bayern y fue uno de los jugadores que más utilizó pero por ahora parece que el club blaugrana tiene a otras prioridades aunque no se puede descartar nada si el extremo francés se mantiene fichable a finales de mercado.

El Barça no ha preguntado nada oficialmente al Bayern sobre Coman pero tiene la información a través de su entorno. Y el principal problema es el salario del futbolista, que ronda los 17 millones brutos por temporada. El PSG también se ha interesado pero su nombre no genera consenso y, además, acaban de firmar al atacante Desiré Doué, por lo que solo se trataría de un complemento de plantilla y Coman desea tener minutos si debe salir del Bayern. El futbolista también ha sido ofrecido al Manchester City aunque parece difícil que el club inglés firme a otro extremo en este mercado.

Coman entra dentro del perfil de jugador que está buscando el Barça para esta posición pero no sería la prioridad del área deportiva, que ha quedado un poco descolocada por cómo ha acabado todo el culebrón de Nico Williams. Se está hablando con Luis Díaz pero hay también otras opciones interesantes y más asumibles económicamente. Coman podría llegar a tomar la delantera a finales de mercado ya que Flick sí daría el OK a la operación.