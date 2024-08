Kingsley Coman, la alternativa mejor colocada para el extremo del Barça

El Barça fichará extremo con total seguridad en este mercado y su idea sigue siendo la de realizar un esfuerzo económico para traer a Nico Williams. El club blaugrana, eso sí, tiene claro que empezará a gestionar alternativas de forma inmediata para estar preparado si finalmente Nico no llega y el mejor colocado es Kingsley Coman (Bayern). SPORT ya avanzó que el futbolista francés fue puesto encima de la mesa hace unos díez días cuando supo que el Bayern le abría las puertas este verano. Coman es una operación factible en forma de cesión con opción de compra y podría ser una solución para una temporada a la espera de una inversión mayor en el futuro.

Coman no entra en los planes del Bayern. El curso pasado tuvo problemas físicos y acabó con un rendimiento irregular por lo que la nueva dirección deportiva del club bávaro lo ha incluido en la lista de bajas. Quieren ahorrarse la ficha y el futbolista ha sido ofrecido por su entorno a varios equipos como el Barça o el PSG. El club blaugrana se informó de las condiciones pero ya avisó a sus agentes que estaban gestionando la llegada de Nico Williams y solo en caso de no poder materializar esta operación avanzarían en las negociaciones.

En estos momentos, el Barça se ha posicionado ya por una posible cesión del extremo y a la espera de si se pueden rebajar las condiciones salariales del futbolista. Coman conoce a la perfección a Hansi Flick y en el Bayern fue uno de sus jugadores más utilizados en el año que ganó el sextete. Se trata de un futbolista diferencial arriba, pero la realidad es que en las últimas temporadas ha ido a menos.

El club blaugrana también tenía información sobre Luis Díaz (Liverpool) y ha recibido el ofrecimiento de Chiesa (Juventus). Son perfiles distintos pero lo que tienen claro es que Coman podría ser prioritario porque la idea es invertir dinero en el caso de una operación estratégica como la de Nico Williams pero no en otros jugadores que puedan crear menos consenso. Coman no significaría un gran desembolso y solventaría la posición un año a la espera de que que en el 2025 se pudiera realizar una gran inversión. Pese a todo, el club afirma que no se renuncia a Nico Williams y que aún hay partido.