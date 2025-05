Rocafonda, 'testigo' de la formación del nuevo equipo de Lamine Yamal en la Kings League

Lamine Yamal fue el gran protagonista de este miércoles tras su recital ante el Inter y lo fue también, aunque sin estar presente, este jueves por la mañana en el Camp Municial de Rocafonda (Mataró), donde se ha criado el extremo del Barça. Fue ahí donde se realizaron las últimas pruebas a jugadores para formar parte de 'La Capital', el nuevo equipo de la Kings League que tendrá al joven 'crack' como presidente.

Después de superar varios filtros, cerca de 50 jugadores buscaban estar entre los 12-13 seleccionados para militar en el nuevo equipo pensando en la disputa de la Kings World Cup, que se disputará a principios de junio en París. Los 'tryouts' consistían en ejercicios de varios tipos para calibrar al detalle el perfil y cualidades de cada jugador.

Varios centenares de aficionados, mayormente público joven, se acercaron a las instalaciones para no perder detalle de todo lo que ofrecían sobre el césped los aspirantes. El casting contó no solo con jugadores de Catalunya sino también de varias partes de España. Pese al carácter competitivo de la mañana, siempre reinó el buen ambiente y la deportividad entre los participantes.

Desde la zona de banquillos contemplaba el desarrollo de la activdad el entorno de Lamine, tanto el personal -ahí estaba, entre otros, su primo y amigo Moha- como el profesional, por medio de miembros del equipo de trabajo de Gestifute, la empresa que representa al jugador del Barça.

Moha, primo y amigo de Lamine, improvisado 'scout' durante las pruebas / SPORT.es

Curiosamente, uno de los jugadores que afrontaba este jueves las pruebas es un amigo de la infancia de Lamine. Daouda Bamma, también criado en Rocafonda, atendió a SPORT para explicar su relación con el '19' azulgrana. "Yo personalmente no le he dicho nada a Lamine", bromeó en un inicio para dejar claro su 'fair play'. "A Lamine lo conozco del barrio. Él era más pequeño, siempre venía a la pista a jugar con los chavales. Nos pasábamos tardes enteras jugando a fútbol y ya hacía lo que quería. Ahora, ahí lo ves, jugando con profesionales como si nada. Lamine no ha cambiado, mantiene los mismos amigos", comentó Daouda.

"Este chaval no es de este planeta, es un extraterrestre. No es como nosotros. Va solo", agregó deshaciéndose en elogios hacia su amigo. Por último, Daouda apuntó que apoyar a Lamine y ayudar al barrio son dos de las motivaciones que le han llevado a intentar formar parte de 'La Capital'. Y es que varios de los aspirantes son o tienen estrecha relación con Rocafonda, por lo que el barrio será una de las señas de identidad del nuevo elenco. Así lo quería Lamine, un tipo con calle que no tiene intención alguna de olvidar sus orígenes.