Kimmich insinua su renovación por el Bayern

Josuah Kimmich era uno de los objetivos de mercado que la dirección deportiva del Barça tenía en su agenda para refozar la posición de mediocentro, una posición que la pasada temporada dio muchos quebraderos de cabeza a Xavi Hernández.

El club apostó por el fichaje de Oriol Romeu, pero su integración no fue la deseada y este verano ha cerrado su regreso al Girona en forma de cesión. El técnico de Terrassa tuvo que improvisar reciclando a Andreas Christensen, pero una de las prioridades de mercado era reforzar esa posición.

El alemán era una pieza apetecible no solo por su calidad y experiencia. Su precio también era asequible a las necesitadas arcas blaugrana, ya que está a un año de la finalización de su contrato y el Bayern estaba obligado a negociar un traspaso a la baja ante la amenaza de que el futbolista se fuera libre en junio del 2025.

Con la llegada de Hansi Flick al banquillo blaugrana, las prioridades han cambiado. El objetivo ahora es reforzar el ataque, con especial prioridad en la banda izquierda. Nico Williams es el deseado, con Dani Olmo como alternativa polivalente.

En este escenario, Kimmich ha dejado de ser un objetivo blaugrana. Y el centrocampista alemán empieza a valorar muy seriamente la opción de renovar su contrato con el Bayern.

Así lo ha dejado entrever tras la victoria ante el Tottenham en Estados Unidos. "Siempre se puede hablar de forma razonable. Todas las puertas están abiertas para todo el mundo", respondió Kimmich cuando se le interrogó sobre el estado de las negociaciones para su posible renovación.

El centrocampita hizo un guiño al conjunto bávaro: "En general me siento muy cómodo aquí. Mis hijos nacieron aquí, construimos un hogar. Por supuesto que la temporada pasada no fue buena. No es lo que queremos ni yo ni el Bayern. Ahora estoy hambriento y lleno de energía".