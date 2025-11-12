Kika Nazareth y su integración con el catalán: "Me encanta el catalán, es una muestra de respeto"

Kika Nazareth es una jugadora especial. Con tan solo 22 años, la azulgrana, nacida en Lisboa, es una de las grandes promesas del vestuario de Pere Romeu. Aterrizó en Barcelona por alrededor de 500.000 euros, con la etiqueta de ser uno de las mayores jóvenes talentos a nivel de futuro europeo e incluso mundial tras su paso por el Benfica.

Su deseo por vestir de blaugrana fue clave en la operación ya que el conjunto portugués intentó retenerla. Además, grandes clubes europeos también intentaron entrar en la puja. Desde su llegada en verano de 2024, Kika se ha integrado a las mil maravillas. Ha jugado en varias posiciones, delantera, interior, extremo y mediapunta en ocasiones... siempre con un gran control del balón y un estilo de juego diferente y vistoso. Un estilo de juego que proviene de sus inicios en el fútbol callejero y gracias a su paso por el fútbol sala, deporte que dejó a los 14 por el fútbol 11.

En su segunda temporada, Kika ya habla catalán. Se lo prometió al 'Tot Costa' el año pasado, y esta semana, ha concedido otra entrevista, íntegramente en catalán. La lusa lo ha ido aprendiendo durante el año con las compañeras y fisios del vestuario.

Una futbolista integrada al club y a la ciudad

"Creo que todavía pienso mucho, hay palabras que no me salen, pero lo intento hacer. Sé que lo hago bien, pero sigo aprendiendo y quiero aprender más", afirma Kika en 'Tot Costa'.

Cada vez más, porque me encanta el catalán y es una señal de respeto. En el vestuario, tienen interiorizado que no hablo catalán y no me hablan en esta lengua. A veces lo tengo que pedir. Ahora cuando estaba lesionada, con el fisioterapeuta, le comenté: 'Por favor, háblame catalán, es la mejor manera de aprenderlo, y escucharlo'", dice Kika.

Kika, es una de muchas que intentan integrarse en el club. Tiene compañeras en el vestuario como Caroline Graham Hansen (Noruega), Ewa Pajor (Polonia), Esmee Brugts (Países Bajos) o Sydney Schertenleib (Suiza), que son las jugadoras extranjeras del vestuario del primer equipo del Barça.

La futbolista se encuentra ahora lesionada. No estará frente al Deportivo y tampoco parece probable que esté para el partido de la Champions League frente al Oud-Heverlee Leuven. Aunque la portuguesa no tenía el rol de titular indiscutible, su baja es sensible debido a la corta plantilla que dispone Pere Romeu. Por fortuna, se trata de una lesión de tobillo de la que debería recuperarse pronto sin ningún tipo de problema.