Al Khelaïfi: "Todos los clubes quisieron fichar a Lewandowski"

El presidente del PSG reconoció que el azulgrana es uno de los mejores delanteros del mundo Baja el tono de su discurso contra el Barça y el Real Madrid por el proyecto de la Superliga

Mientras el Barça hacía lo posible y lo imposible para convencer al Bayern de Múnich para que les vendiera a Robert Lewandowski, el PSG se mantuvo en un segundo plano esperando a ver si finalmente el club azulgrana fracasaba y podía llevarse el delantero polaco a París.

Era el verano de 2022 y los parisinos querían juntar en la misma plantilla a Messi, Mbappé, Neymar y Lewandowski, para formar un ataque letal. Pero el deseo de 'Lewy' solo era vestir de azulgrana y tuvo la paciencia suficiente para que el Barça pudiera reunir el dinero y presentar una oferta que convenciera a los alemanes.

Quizá nunca se sabrá hasta qué punto el PSG luchó por el fichaje del polaco y si puso mucho dinero sobre la mesa para intentar hacerle cambiar de opinión. Nasser Al Khelaïfi no quiso revelarlo aunque si que reconoció que Lewandowski le parece un fuera de serie y que se interesaron por él.

"Tengo la política de no hablar de jugadores que no están en el PSG y de transferencias que se producirán o que se suponía que se producirían. Pero no es ningún secreto que Robert es un delantero increíble. Todos los clubes del mundo se fijaron en él y en algún momento pensaron en ficharlo. Pero Robert está hoy en Barcelona y lo respeto. No había muchos francotiradores así que marcaran goles en casi todos los partidos. Máquina de marcar goles. Y un gran tipo. Nos conocimos y sólo puedo hablar muy bien de él", afirmó en una entrevista a Meczyki.

Más conciliador

El presidente del PSG ha sido reelegido máximo responsable de la ECA (Asociación Europea de Clubes), institución de la que ya no forman parte el Barça y el Real Madrid como impulsores de la Superliga.

Al Khelaïfi siempre se ha mostrado muy duro con las dos entidades pero en Varsovia (Polonia), donde se celebró la reunión de la ECA, quizá estuvo más conciliador con los clubes presididos por Joan Laporta y Florentino Pérez. Para empezar, no quiere que se utilice la palabra "guerra" para definir las divergencias entre la entidad que preside y los impulsores de la Superliga.

"No usaré esas palabras. Sin embargo, puedo asegurarles que ambos clubes son bienvenidos en la familia ECA. ¿Quizás habrá un regreso? Conocí a Laporta hace algún tiempo. Supongo que no les queda otra opción. Nos gustaría que estuvieran con nosotros. Estoy en contra de las peleas y de cualquier conflicto. Creo que juntos podemos trabajar en la cuestión del desarrollo del fútbol", afirmó.

El presidente del PSG asegura que la ECA ahora mismo está muy unida después de un intento de algunos clubes de separarse y crear el proyecto de la Superliga. La gran mayoría de ellos acabaron abandonando y ahora solo están Barça y Real Madrid. "Si quieren seguir haciendo algo por su cuenta, simplemente será su elección". "Para mí lo más importante es unir a todos los clubes. Cada acción se reduce a garantizar que los clubes asociados con ECA se mantengan unidos. ¡Querían dividirnos, pero nos hemos vuelto aún más fuertes!", señaló Al Khelaïfi.