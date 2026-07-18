Keyne, hermano de Lamine, sorprende con un nuevo estilo antes de la final: las redes lo relacionan con Argentina

España ya se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. La selección española tendrá en sus manos levantar la segunda estrella, aunque no será fácil. Enfrente, la selección argentina, que tiene 3 mundiales en su palmarés y buscará la cuarta estrella, con un Leo Messi como gran referente que quizá juegue su último Mundial.

El partido está lleno de alicientes. Frente a frente estarán dos selecciones con estilos diferentes, aunque con una afición parecida: caliente y que comparten los dos mejores jugadores del mundo: Leo Messi y Lamine Yamal. Pasado, presente y futuro sobre el césped, con dos plantilla rejuvenecidas y llenas de talento.

La 'roja' tiene una arma destructiva como es Lamine. El equipo confía que esté al cien por cien para la final, a pesar de las molestias que arrastraba. Lamine necesita a España y España necesita a Lamine. El de Rocafonda fue precisamente el protagonista del primer gol de la selección ante Francia al provocar el penalti que terminó certificando Mikel Oyarzabal. Estuvo participativo durante todo el encuentro, intentándolo constantemente y trabajando defensivamente.

El extremo del FC Barcelona y de la selección española se encuentra en un momento cómodo, con un rol diferente, asociativo y no tan goleador. Sabe que tiene deberes pendientes y contra Francia podría desplegar todo su potencial ofensivo.

Lejos de afrontar el Mundial en soledad, cuenta con el apoyo constante de su familia. Su madre, Sheila Ebana, su amigo Souhaib, su primo Mohammed y su hermano pequeño Keyne viajaron a Estados Unidos para acompañarlo durante toda la competición. Pero en el caso de Keyne, es la gran estrella viral del torneo

Keyne desata pasiones y mucha ternura

Keyne, con apenas cuatro años, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del campeonato. Su espontaneidad delante de las cámaras y la pasión con la que celebra cada partido han conquistado a miles de aficionados, que siguen con atención cada una de sus apariciones en las gradas.

Uno de los momentos más comentados llegó después de una conversación con su madre y Lamine. Antes del encuentro, le animaron a sacar la lengua si España conseguía la victoria. El pequeño cumplió la promesa y el gesto terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del torneo.

Las celebraciones de Keyne, llenas de entusiasmo y naturalidad, han dado la vuelta a las redes sociales. Su manera de vivir los partidos transmite alegría y ha conectado con la afición española, que lo considera ya uno de los rostros más entrañables del Mundial.

Lamine no ha ocultado el enorme cariño que siente por su hermano. En varias ocasiones ha explicado que verlo feliz es una de las mayores satisfacciones de su vida y que comparte con él un vínculo muy especial, disfrutando de cada momento que pasan juntos.

"Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo", confesó Lamine Yamal. Sobre Keyne, añadió: "Es todo para mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él".

Se 'tiñe de gala'

Este sábado, Keyne volverá a estar en la gradería apoyando a su hermano. Para la ocasión, Lamine ha llevado a Keyne a su barbero privado, Wagner Tenorio, que es el artista capilar y estilista de algunos jugadores de la selección española y se ha desplazado a Estados Unidos para el Mundial.

Keyne, hermano de Lamine Yamal, también ha querido sumarse al ambiente de la gran final con un cambio de imagen que no ha pasado desapercibido. El joven ha sorprendido al teñirse el pelode azul horas antes del decisivo España-Argentina, un nuevo look que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales, donde muchos aficionados lo han relacionado con la selección albiceleste por el color elegido.

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Un color destacado, bonito y que algunos han aprovechado para bromear con la selección argentina. "Se ha teñido el pelo de los colores de la albiceleste, como le encanta vacilar a Lamine", decían algunos usuarios en redes. También aparece vestio de azul celeste y blanco. Preparado para la final.