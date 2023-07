Kessie año I: Paciencia, goles clave y un objetivo en mente

Este 4 de julio se cumple un año del anuncio oficial de 'El Presidente' como futbolista del FC Barcelona Le costó entrar en la primera mitad de temporada, pero a partir de la Copa del Mundo su figura, como titular o como revulsivo, ganó trascendencia para Xavi

Estaba todo cerrado. Mateu había picado piedra durante meses y Xavi había rematado con una llamada directa y personal. "Franck, cuento contigo para mi proyecto". Pero no fue hasta el 4 de julio de 2022 que el FC Barcelona anunció de forma oficial el fichaje de Franck Kessie.

El 'Presidente' venía de salirse en el Milan. El club lombardo ganó el 'Scudetto'. 10 años después. Y el marfileño tuvo bastante que ver. Pieza indispensable para Pioli. Los 'rossoneri' intentaron renovarlo, pero Franck no dudó cuando recibió la llamada del Barça.

Era consciente el africano de que la adaptación no sería fácil. Un fútbol muy distinto al italiano, una idiosincrasia muy especial. Aun así, Xavi creía que podía ser un perfil últil, distinto a lo que tenía. Los primeros meses no fueron fáciles. Su primera titularidad fue ante el Viktoria Plzen en Champions.

INICIOS COMPLICADOS

Una titularidad en los primeros siete encuentros oficiales. En el octavo, ante el Elche, sí arrancó de inicio pero fue relevado por el técnico azulgrana al descanso.

Se empezó a generar algo de 'runrun' en el entorno. Que si no tenía los mimbres necesarios, que si sus características más 'coast to coast' y su perfil más físico no iba a encajar.

Xavi se encargó en rueda de prensa de defender a su pupilo: "Kessie es un ejemplo. Un modelo de paciencia, de trabajar, de esperar su momento. Un gran profesional".

LESIÓN INOPORTUNA

Cuando parecía que empezaba a enlazar buenas actuaciones, llegó la lesión. Fue en Plzen en Champions. Fuera hasta la vuelta del parón de la Copa del Mundo. Se empleó a fondo aquellas semanas para regresar al 100%. Consciente de que la enorme carga de minutos de todos los internacionales podía abrirle una puerta al protagonismo.

Y así fue como a partir de enero dio un giro su situación. "Sabía que llegaría mi momento", comentó en una entrevista con SPORT en marzo. Marcó el gol 3.000 del Barça en el Camp Nou y tocó la gloria con su 2-1 en el Barça-Madrid que daba media Liga.

XAVI SIGUE CREYENDO EN ÉL

En las últimas semanas del curso perdió algo de relevancia. Terminó la temporada y los rumores sobre una salida se encendieron. Por las necesidades económicas del club, básicamente, porque Xavi sigue creyendo que puede ser útil. Que es un perfil distinto que suma.

Franck apura sus vacaciones en Costa de Marfil. Y sigue trabajando con su fisioterapeuta personal (como ha hecho todo el año al margen de los entrenamientos con el club) para mantenerse en forma y regresar fino a las órdenes de Xavi.

Y en esas estamos. 365 días después de su llegada. El centrocampista solo piensa en la pretemporada (está citado el 10 de julio al no haber tenido jornada internacional). Otra cosa será el desenlace final.