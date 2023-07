Kessié se aferra por ahora al Barça: No querría ir a la Juve

El centrocampista priorizaría una salida a la Premier con el Tottenham atento El club italiano mira de convencer al futbolista y aprieta al Barça

El futuro de Kessié sigue en el aire y no tiene visos de solventarse a corto plazo a pesar de que en Italia daban por hecha ya su salida a la Juventus. Por ahora no hay acuerdo entre clubs aunque se está avanzando en las negociaciones, pero lo importante es que el centrocampista no tiene nada claro ir hacia Turín. Según el 'Corriere dello Sport', Kessié no vería con buenos ojos esa posibilidad y, por ahora, habría rechazado la propuesta de la Juve. Se aferra al Barça y mira de reojo a la Premier por si acaba llegando alguna propuesta.

La ofensiva de la Juventus ha sido importante. El club italiano está intentando alcanzar un acuerdo definitivo entre clubs, pero el Barça necesita ingresar y no ve nada clara una cesión salvo que sea con opción de compra obligatoria y garantizada. La Juve ha puesto encima de la mesa diversas fórmulas y se está avanzando, pero todo dependerá dle propio Kessié y no queda nada claro que acabe dando su OK a regresar al calcio.

Mientras tanto, el entorno de Kessié y el propio Barça tienen el convencimiento de que algún club potente de la Premier acabará pagando de forma directa 15 millones de euros por el centrocampista. El Tottenham ya ha mostrado interés y está pendiente de cerrar la venta de Harry Kane que producirá unos ingresos importantísimos para remodelar toda su plantilla. Y Kessié gusta porque consideran que es una buenísima oportunidad de mercado.

La Juve está intentando arrancar ya un principio de acuerdo con el Barça, pero en el Camp Nou no tienen prisa alguna. Queda más de un mes de mercado y no se firmará ninguna operación que no reporte un beneficio claro para la entidad. Hoy por hoy, Kessié prioriza seguir o irse a Inglaterra por lo que la Juve quedaría como opción secundaria aunque no descartada al cien por cien. Los italianos esperan quedarse solos en la puja y apretar a Kessié para que se incorpore a su proyecto. El técnico, Massimiliano Allegri, le considera impresincidible parael equipo.