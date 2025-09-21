Keita Balde: "Me gustaría volver a La Masia y ayudar al Barça"

Keita Balde es uno de los futbolistas de la generación del 95 de la masia que mayor éxito ha tenido en el fútbol profesional. ´Lazio, Inter, Mónaco, Spartak o Espanyol han sido algunos de sus clubes antes de fichar por el Monza. el delantero de Arbúcies internacional con Senegal transmite pasión y alegría. Keita Balde no olvida su etapa en la cantera blaugrana y sueña con volver a sus orígenes. Esta es la charla que mantuvo Keita Balde en el programa ADN Masia con Jaume Marcet y Andrea Ginés.

Pregunta: Keita, nos hace mucha ilusión charlar contigo. Han pasado muchos años pero aún recuerdo con cariño cuando te entrevistaba en Barça Tv y era un niño que jugabas en los equipos inferiores del Barça.

Respuesta: Piensa que tú eres una referencia muy importante para nosotros. Lo era Barça TV entonces, era una televisión que seguía todas las categorías inferiores del Barça, todos los partidos, todos los resúmenes. Jaume tu conocías a todos los jugadores de memoria, por supuesto. Yo he hablado mucho en Barça TV contigo porque casi siempre era el mejor del partido y me tocaba hablar.

P: Recuerdo aquel Benjamín A en el que tu jugabas como el mejor equipo benjamín que he visto nunca . ¿Cómo lo recuerdas tú?

R: Si lo dices tu, que has podido ver a numerosas generaciones de niños tiene mérito. Yo creo que la del 95, la mía, es una generación que queda marcada en el fútbol base del Barça tanto por el nivel de los jugadores como por su proyección. Muchos jugadores han podido llegar a Primera División si no es en el Barça, en otro sitio. La verdad que nosotros creamos ese vínculo con los jugadores que teníamos y con los entrenadores que sobre todo a Sergi Domènech, que es un entrenador que nos aportó muchísimo.

P: ¿Quién creías que triunfaría de aquella generación del 95?

Yo creo que lo importante sobre todo en estas edades es disfrutar. Es disfrutar del fútbol, disfrutar de los compañeros. Eramos conscientes que somos unos privilegiados de jugar en el FC Barcelona y que lo importante es absorber, absorber todo el conocimiento de un club único y una cantera única, que no hay otra igual. De mi generación yo veía con muchas posibilidades de triunfar a Samper, Jon Toral, Bellerin, Pol Ballester y también a Riera que era muy maduro.

P: ¿Era difícil cuando tu estabas en la cantera del Barça ascender al primer equipo?

Cuando era cadete yo sinceramente vi más opciones de llegar al fútbol profesional en otro club y no a través del Barça. No se puede comparar mi época en el Barça con la que hay ahora mismo. En aquella etapa el fichaje más barato valía 80 millones. Venían Zlatan Ibrahimovic o Thierry Henry y teníamos a cracks como Ronaldinho, Eto'o o Messi. El Barça económicamente era muy potente. Es incomparable con la situación actual.

P: ¿Si ahora fueras un cadete. Te volverías a ir del Barça?

Me la juego en el Barça, Jaume, no me voy. No me voy.Viendo los Lamine, viendo los Gavi, Casadó, Cubarsí y compañía ahora mismo no me iría y me la jugaría quedándome en casa. Con los problemas que tiene ahora el barça para fichar me quedaría.

P: ¿No te queda un poco esa espinita de no haber jugado en el primer equipo del Barça después de pasar por la cantera?

Por cómo me ha ido la carrera y por lo que he hecho hasta el día de hoy y por los equipos que he jugado no me arrepiento. Pero si te soy sincero siempre me ha quedado ese sueño de cómo hubiese sido, si hubiese jugado. Todo esto lo pude compensar un poco al jugar Champions con el Inter contra el Barça.

P: Tenías fama de ser muy bromista en tu etapa en el Barça.

Soy un chico alegre, soy un chico que le gustan las bromas, estar bien. De chavalín era activo, bromista y positivo y yo creo que es un poco esa la etiqueta que me ha marcado. Es cierto que se ha hablado mucho de la broma que hice de ponerle hielo a un compañero en la cama y que me acabó costando la cesión al Cornellà,. Por lo que he escuchado estas bromas son muy inocentes comparadas con las que ha hecho en su carrera Gerard Piqué.

P: ¿Qué es lo que más te sorprende de Lamine?

Lo que admiro de Lamine es la destreza que tiene, la ligereza con la que juega, como si jugara en su barrio de Mataró con los amigos. Tiene ese toque, ese desparpajo natural, sin forzarlo, que se le ve y me gusta mucho ese fútbol callejero también. Otro que me vuelve loco Pedri que es el mejor centrocampista del mundo. También me encanta Frenkie De Jong, el liderazgo de Cubarsí y como juegan Cubarsí y Balde que me recuerda a Jordi Alba.

P: Es el caso de Lamine como fue el tuyo y muchos más, ¿la mezcla de genética africana y escuela Masia no te parece ideal?

Yo creo que es el cóctel perfecto. Si pones a un jugador callejero, con destreza y personalidad y le añades la educación futbolística y personal que te da el Barça, eso es imparable. Estás en la mejor academia donde puedes aprenderlo todo dentro y fuera del campo. Y si la genética la traes tú de fábrica es una maravilla.

P: ¿Te sirvió la formación de La Masia en tu carrera?

Totalmente. Es así al 100%. A nivel técnico, a nivel de entendimiento de juego, en muchos aspectos como el uno contra uno, una pared...Todo lo aprendí en el Barça. Yo llegé la Lazio a los 16 años y me ponía a entrenar ya con el primer equipo y daba la talla gracias a lo que aprendí en la cantera del Barça.

P: ¿No te gustaría un día volver al fútbol base del Barça?

Creo que una de las mejores preguntas que me han hecho. Te diría con el corazón que sí. Yo amo a los jóvenes y a los niños. Me encanta verlos entrenar, verlos crecer, es una cosa que me llena como persona y me llena el corazón. No quiero ser el entrenador del primer equipo del Barça, pero tú a mí me pones en cualquier ámbito de un staff con los jóvenes...Eso es lo que me llena más del mundo, sí, sí, sí. Ahora coincido mucho con Sergi Roberto y su familia y hablamos mucho del Barça y de su grandeza.