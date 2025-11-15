FC BARCELONA
Kees Smit, el nuevo Pedri ya tiene precio: el Barça, atento
Comparado con Pedri por Koeman, el AZ podría dejar salir a Kees Smit este verano por algo más de 25 millones, según Sky Sport
Ronald Koeman no tardó en darse cuenta de que tenía a su disposición un elegido. Cuando llegó al Barça, el club ya había fichado a Pedri e incluso se apuntaba a una posible cesión. Pero el neerlandés frenó cualquier salida. Un solo entrenamiento le bastó para darse cuenta de que estaba para ser clave en el Barça. Por eso cuando hace unos días dijo que había un futbolista neerlandés que le recordaba al canario se generó un hype alrededor de su compatriota enorme.
"Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit. Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante". Así se refirió el seleccionador de Païses Bajos al joven talento del AZ Alkmaar de solo 19 años, que en su día eliminó a Lamine en la Youth League. "Si consigue la mitad de lo que ha conseguido en su carrera Pedri, todos en Holanda estaremos contentos", apuntó.
La irrupción del futbolista no ha pasado por alto entre los grandes de Europa. Así lo asegura Sky Sport, que apunta que Barça y Madrid están muy atentos al futbolista. Es más, según estas informaciones el AZ estaría dispuesto a dejarlo salir este mismo verano por una cantidad más que asumible: algo más de 25 millones de euros.
Fan del Barça
El propio futbolista ya ha dejado entrever su predisposición: "Veo casi todos los partidos del Barcelona. Es, simplemente, mi club favorito", explicó el neerlandés en una entrevista a 'ESPN'.
Kees Smit ha disputado esta temporada 19 partidos con la camiseta del AZ Alkmaar, con unos registros de dos goles y cuatro asistencias. Tiene un promedio de seis balones recuperados por partido y una precisión en el pase de hasta el 85%, cifras que recuerdan a Pedri, al menos para Ronald Koeman.
Smit, que ha sido convocado con la sub'21 de Países Bajos, respondió con algo de humor a esta comparación: "Si él lo cree, quizá lo sea. No me la esperaba. Creo que es una buena comparación, pero entiendo que a la gente le haya parecido un símil algo extraño. Antes era De Bruyne y ahora soy Pedri o Frenkie de Jong".
