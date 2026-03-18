Kees Smit, la joya neerlandesa del AZ Alkmaar deseada por el Barça: "Veo todo los partidos, me encanta Pedri"

Apadrinado por Ronald Koeman en la selección absoluta de los Países Bajos, el nombre de Kees Smit retumba con fuerza en el fútbol europeo. El futbolista del AZ Alkmaar, de 20 años, cada vez crece más y evoluciona como futbolista y los paralelismos con otras grandes estrellas no dejan de aparecer. En su momento lo compararon con De Bruyne y ultimamente lo están haciendo con Pedri o Frenkie de Jong, con quien comparte vestuario en la 'Oranje'.

El propio Koeman llegó a decir recientemente que le recordaba a Pedri González, el futbolista a quien le dio toda la confianza en su época en el banquillo azulgrana. Smit explica en una entrevista en YouTube para Supergaande que "me gustaba mucho ver al Barça, crecí viendo jugar a Iniesta o Messi, que los tengo como dos referentes”.

Con ganas de jugar en la Liga

Preguntado por dónde se ve jugando cuando se vaya del AZ, Smit contestó con claridad: “LaLiga". "Jugar allí estaría muy bien. Me encanta el sol, estoy cansado de jugar con tanto frío y lluvia, por lo que me gustaría irme a jugar a España”, argumentó el jugador.

Kees Smit, durante un partido del AZ Alkmaar / 'X'

Los guiños hacie el Barça del neerlandés van más allá: . "Veo todos los partidos del Barcelona. Es simplemente mi club preferido. Me encanta ver a Pedri y a Frenkie de Jong. Entiendo que a la gente le haya parecido un símil bastante extraño. Antes era De Bruyne y ahora soy Pedri, o Frenkie de Jong".

Interés del Madrid

Smit fue uno de los grandes abanderados del AZ que se proclamó campeón de la Youth League la temporada 2022/23. Acumula 38 partidos oficiales esta temporada en los que ha marcado cuatro goles y seis pases de gol. Se trata de un perfil con llegada y con capacidad de transitar al mismo tiempo que añadir control y pausa con el esférico. El Real Madrid ha mostrado interés los últimos tiempos, pero el chico mantiene sus declaraciones de 'amor' al Barça siempre que habla. En el club azulgrana gusta su perfil, aunque no se conocen movimientos formales.

Su precio la próxima ventana de mercado (acaba contrato en 2028) rondaría los 25 millones.