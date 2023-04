Kaua Elías, futbolista por mandato divino

El abuelo del joven delantero brasileño, José Elías, es el máximo responsable de su carrera deportiva Estrella del Sudamericano Sub-17 con Brasil, el Barça le sigue desde que estuvo de gira por Europa con el Fluminense

Cuando Kaua Elías era muy pequeño, su abuelo, José Elías, escuchó una voz interior que le decía: "Ve a buscar a Kaua y dale un balón, va a jugar a fútbol". De aquello hace muchísimos años y, hoy, este joven delantero centro, estrella de la selección brasileña en el Sudamericano Sub-17, apunta a heredero de los grandes goleadores del país. Lleva el '9' y cuatro goles en los tres primeros partidos del campeonato. Lo suyo es el gol.

Quien primero lo entendió así fue, otra vez, su abuelo, que, de hecho, ha sido quien ha criado a este futbolista porque sus padres trabajaban y no podían hacerse cargo de él durante su jornada laboral. "Cuando el Espíritu Santo me habló, tenía un año. Le pegó tres patadas seguidas y ahí vi que tenía algo diferente", aseguraba en una entrevista a los medios oficiales del Fluminense Elías. De hecho, si está en este club es, en realidad, por otra aparición divina que tuvo el abuelo.

Kaua nació en Uberlandia y empezó a formarse en el club de fútbol sala de Praia Clube. Un ojeador de Xerém, la escuela de formación del Flu, le vio cuando tenía once años y pidió que pasara una prueba en las instalaciones de la entidad. José Elías no lo veía claro porque ya había cerrado un par de pruebas con otros clubs y, además, debía pagarse un viaje largo hasta Río de Janeiro. Ahí entró de nuevo la divina providencia: "Un sábado llegué a casa del trabajo, fui a la heladería, me bebí dos latas de cerveza, almorcé y me acosté en el sofá a descansar. Escuché tres veces: 'lleva a Kaua el lunes'. Llamé al ojeador y se lo confirmé".

Casi 'arruina' a su abuelo

Elías ha sido clave en la formación y desarrollo de su nieto y, de hecho, el jugador ganó su primer dinero como futbolista gracias a él. En sus inicios en el Flu, era más asistente que goleador, así que el abuelo decidió tomar cartas en el asunto: "Le dije que le pagaría 25 reales (4,5 euros) por cada gol que marcara". Y empezó a marcar como si no hubiera mañana: "Empecé a marcar muchos goles, así que tuvo que parar porque si no lo arruinaba", recordaba Kaua en una entrevista.

Kaua Elias es un delantero goleador de 17 años que pertenece al Fluminense | CBF

Tan bien le ha ido a este joven delantero centro que llamó muy rápido la atención de las inferiores de Brasil, con quien está disputando el Sudamericano Sub-17. Su experiencia internacional, sin embargo, arrancó con un gira del Sub-16 de Fluminense por Europa, donde captó la atención de varios clubs europeos, entre ellos el Barça. Fue en agosto de 2022, cuando, en menos de 20 días, disputó dieciséis partidos y marcó dieciséis goles, siendo MVP de la Copa de Ginebra.

El Fluminense, de hecho, y tras cinco años en el club, firmó su primer contrato profesional el pasado 1 de junio hasta diciembre de 2026. El club le ha blindado con una cláusula de rescisión para clubes extranjeros de 280 millones de reales (51 millones de euros).