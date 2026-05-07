Aitor Karanka, optimista con Lamine Yamal: "Esperamos que llegue al Mundial en su mejor momento"

Lamine Yamal dijo adiós a la Liga con el FC Barcelona tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral en el partido contra el Celta en el Spotify Camp Nou. Pero al de Rocafonda no se le ha acabado la temporada, pues le queda el Mundial con España, y todo va encaminado hacia que el de Rocafonda pueda estar en la cita que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Hay optimismo en el seno de la selección española y así lo expresó su director técnico, Aitor Karanka, en una entrevista con RNE.

"Esperemos que sí. Es otra de las razones que tengo yo en mi puesto, el estar en contacto con los clubes. Los cuerpos médicos lo están entre ellos y Luis (De la Fuente) con jugadores. Esa información que tenemos todos juntos hace que el jugador vea que vamos todos en la misma dirección y esperemos que Lamine llegue en su mejor momento", explicó Karanka.

En SPORT ya explicamos que la hoja de ruta de la Selección sigue intacta tras las cumbres entre ambas entidades. Luis de la Fuente mantiene su plan de incluirlo en la lista mundialista, con la promesa de dosificar sus minutos y usarlo como revulsivo en la fase de grupos para que gane rodaje, sobre todo en un pulso final ante Uruguay si las cosas se ponen difíciles. Un culebrón médico y deportivo que, mientras se resuelve en los despachos, Lamine combate a base de pedales, como se mostró en una imagen de su Instagram, poniéndose a punto.

Lamine Yamal / Instagram

Esperanzas con Nico Williams y Mikel Merino

Por otro lado, el director técnico de la RFEF también se mostró esperanzado con la posibilidad de que puedan llegar en forma al Mundial tanto Nico Williams como Mikel Merino. El del Athletic Club de Bilbao ya está jugando y marcando goles. "Marcar evidentemente es lo que más confianza da, pero sobre todo de sensaciones. Lo ha pasado mal el chico, hemos estado en contacto con él. Estando en el club que está, tengo muchos amigos allí. Lo importante es ver a Nico sonreír y metiendo goles de cara a llegar al Mundial todavía mejor de lo que está", señaló sobre el menor de los Williams.

Nico Williams brilló con un doblete en Vitoria / EFE

Y de Mikel Merino, que ha vuelto a entrenar con balón en el Arsenal y podría estar para la final de la Champions, Karanka comentó: "Ahí está también, siguiendo procesos. El hecho de llegar a la final da unas semanas más para que Mikel pueda incluso llegar a jugar algún minuto, si Dos quiere. Esperamos que sí, nos transmite que va todo bien y si hay alguien que quiere estar en el Mundial, es Mikel".

Karanka avala a Mourinho

Aitor Karanka también fue preguntado en 'Tablero Deportivo' sobre José Mourinho y la posibilidad de que vuelva al banquillo del Real Madrid. Quien fue su ayudante en el cuadro blanco alabó sus virtudes. "Es un entrenador de sacar lo mejor de sus jugadores. Los tres años que estuve yo él en el día a día era aprender gestión de vestuario, preparación de partidos, de sesiones de entrenamiento. Era un aprendizaje continuo. Es lo que se habla en estos momentos. Látigo, mano izquierda... un entrenador debe tener muchas virtudes", concluyó Karanka.