Karanka: "Con Lamine tenemos ese jugador que Portugal tiene con Cristiano o Argentina con Messi"

¿Cuál es su balance de los primeros meses en la Federación como director deportivo?

Muy bien, es un momento muy bonito para llegar tanto deportivo como institucional. Después de haber estado como entrenador hace 15 o 17 años, hay mucha gente que todavía está. Hay cosas propias de una Federación y otras que cambian y evolucionan. La más significativa es que éramos 5 o 6 más el cuerpo técnico de Vicente (Del Bosque) y ahora en el mismo espacio estamos igual 30 o 40, entre preparadores físicos, analistas, psicólogos, las categorías inferiores, la absoluta y demás. Yo creo que quizás hay mucha más gente ahora, pero al final el objetivo y el espíritu es el mismo.

¿Se ha modernizado la que usted en su presentación llamó como su casa?

Fui jugador de en las inferiores, en la sub-21, olímpica y absoluta, luego seleccionador de los chicos. También volví con la UEFA, dando charlas en los cursos de la federación, por lo que he venido asiduamente. Por eso digo que tengo la relación con la gente de la casa espectacular. Y cuando regresé no me fue extraño porque conocía el sitio y conozco a mucha gente.

Poco se sabe de que entrenó a jugadores que han llegado muy lejos...

Cierto, cuando estaba de asistente con Ginés (Meléndez) en la sub’17 fuimos terceros del mundo con futbolistas como Morata, Sergi Roberto, Koke, Isco, Muniain, Morata, Sarabia, Borja Bastón... La verdad es que había un auténtico equipazo y ver lo que han sido da ilusión.

Karanka junto a Luis de la Fuente y Rafael Louzán el día de su presentación / EFE

¿Qué tal lleva la relación con los jugadores? ¿Es un trabajo que deja más para el míster?

Lo que debo decir es que no me han sorprendido. Los ves jugar y desde el primer momento te das cuenta de que lo son, que aparte de venir a la selección cada de cierto tiempo, tienen una relación como la de un equipo, algo que es complicado y Luis lo ha conseguido. Están en contacto continuo, me han aceptado de maravilla, cuanto más tiempo pasa, la relación es más cercana y tampoco quiero no meterme dónde no me llaman. La selección era casi la número 1 del mundo cuando llegué, ahora lo es y todo va tan bien que lo importante es no molestar y ayudar en lo que se pueda.

¿Ya le han pedido la prima por ganar el Mundial?

Estas cosas son como las de mi época, es algo secundario. Es normal que cada jugador defienda lo suyo, en un contexto cordial. No se puede decir que lo primero que piensan es en la prima. Todo lo contrario. Hacen las cosas con mucha normalidad.

¿Es mucha más compleja la relación con los clubes?

No, que va, es una de las cosas que me dejó claro la Federación. Era algo que no había existido en los últimos tiempos por la inestabilidad institucional y fue lo primero o lo segundo que hice en el momento de ponerme en mi despacho. Me puse en contacto con todos los directores deportivos de los equipos que podía traerme jugadores y después la comunicación es muy buena. En cada concentración, cuando sale la lista de convocados, a las 5 minutos envío un mail para saber algo que no sepamos. La relación es muy fácil porque además a muchos los conozco de otras etapas como jugador o entrenador.

Con Lamine tenemos ese jugador que Portugal tiene con Cristiano, Argentina con Messi o Inglaterra con Kane"

¿En el caso de Barcelona con Deco ha costado más por las polémicas surgidas?

Tengo relación con Deco y Bojan, que lo conozco desde hace muchos años cuando estuvimos en Inglaterra, aunque fuera en distintos equipos. Con Deco ya fuera por enfrentarme con él de jugador o fuera del campo, la relación es buena. Lo importante para Barcelona, Madrid, Athletic o Atlético es que todos tenemos el mismo objetivo y es que rindan a su máximo nivel en sus equipos o la selección.

¿A Lamine, como joya de la corona española, hay que cuidarlo un poco más? Estamos hablando ya un icono mediático mundial...

Hay que cuidar a todos, la selección destaca por el equipo y lo que ha construido Luis dentro y fuera del campo, pero con Lamine tenemos ese jugador que Portugal tiene con Cristiano, Argentina con Messi, Inglaterra con Kane, Nunca habíamos tenido un jugador así. España se había caracterizado por tener a muy buenos equipos para competir en Europeos y Mundiales. Ahora, a parte de esos jugadores, dentro y fuera, se suma un jugador como Lamine que marca diferencias.

Karanka está satisfecho de su trabajo en la Federación / EFE

¿Cuál es le protocolo con los jugadores lesionados? En Barcelona, por ejemplo, preocupa el caso de Gavi.

Son protocolos que consisten en el que el jugador note la cercanía de la Federación, del seleccionador, médicos, preparadores físicos... Yo mismo les mando algún mensaje, que vean que estamos aquí, una lesión nunca está bien, estamos pendiente de ellos para lo que necesiten.

Ahora hay un gran debate en la portería con la irrupción de Joan Garcia, ¿una de sus misiones es ser una coraza para Luis de la Fuente y no le afecten estas controversias mediáticas?

Luis es tan normal y natural que lo acepta con normalidad, él es quien decide, lo dijo en una entrevista , lo difícil no es a quién traes, sino quién sale. Son tres años de trabajo fantástico, tanto dentro como fuera, con unos chicos espectaculares. Hay el bendito problema de la convocatoria, hay que elegir a 26 jugadores cuando podría llegar a 50 o 60. Es una suerte y Luis lo ve así.

Lo bueno de mi trabajo es que no hay dos días iguales, me gusta trabajar en silencio y cuanto menos se hable de mí, mejor

De la Fuente dijo que en España hay seis de los diez mejores porteros de España, ¿no le parece muy atípico el overbooking en esta posición?

Detrás está el trabajo de Miguel Ángel España (entrenador de porteros) y del cuerpo técnico. Todos los jugadores llevan mucho tiempo en las categorías inferiores, no solo en la absoluta y este es otro éxito de la Federación. Conocen a estos jugadores desde que tienen 15-16-17 años, como son dentro y fuera. Es una suerte tener 6-7 mejores porteros del mundo que sean españoles.

¿Cómo es el día a día de un director deportivo de la Federación?

Lo bonito es que no hay dos días iguales, tienes tu agenda, tus llamadas, reuniones programadas, pero a veces hay que cambiarla. Llegó a las 7.30-8.00 de la mañana y tengo clases de inglés, luego estoy con Luis por si necesitan algo, con las categorías inferiores que puedo ayudar o posibles cambios de futuro, cosas con UEFA, charlas, hacer cosas con FIFA, estar en contacto con los clubs, hablar con las federaciones territoriales, que vean la cercanía, preparar el parón para las acciones publicitarias, las relaciones institucionales, de representación… No te aburres porque no hay dos días iguales.

Mucho trabajo gris, que no se ve pero efectivo

Es lo bueno, bonito y lo que me gusta a mí, que no se vea. Lo importante son los jugadores, el cuerpo técnico, las categorías inferiores, la imagen de la federación, que todo está perfecto. El silencio es lo mejor, cuanto menos se hable de mí, será mejor.

¿Debe tener mucha mano izquierda?

Tengo mucha experiencia en la vida, al final empecé a jugar en 15 años en una cantera como la del Athletic, con valores de casa que te refuerzan, en un equipo como Madrid 23 años, ganas lo que ganas, vuelves a Bilbao, te retiras en Estados Unidos y conoces experiencias que ahora te sirven para el Mundial con las distancias, ciudades... Te retiras y eres seleccionador de las inferiores, conoces los chicos, cómo se trabaja en la cantera...tuve la suerte de estar con José (Mourinho) tres años, luego me fui a Inglaterra 7-8 años entrenando. Tengo la suerte de contar con tantas experiencias y poder tomar decisiones en cada momento.,

Karanka cambió los banquillos por la dirección deportiva / EFE

¿Los tres años con Mourinho le curtieron de una manera especial?

Me ha curtido todo. Aquella época pasé experiencias que nunca había vivido , en esos clásicos se hablaba muchísimo, tres años después de estar con José, me fui solo a Inglaterra, otra experiencia, no controlaba el idioma como ahora, una Liga que no conocía. Fui el primer entrenador extranjero del Middlesbroguh. Tuve mucha ayuda del dueño del club, fue una experiencia fantástica. Cada paso me ha dado tener la experiencia.

Usted fue el primer entrenador extranjero que subió al Middlesbrough a la Premier League.

Siempre que me hablan de Middlesbrough lo recuerdo como lo mejor y lo peor como entrenador. Tuve unos dueños con los que aún mantengo una buena relación, con Peter Kenyon de asesor, un número uno del fútbol mundial. Por otro lado, sabía que luego sería imposible encontrar algo similar como entrenador. Fue una experiencia espectacular y la recuerdo con cariño.

¿En que momento decidió ser director deportivo?

Tampoco he decidido dejar de ser entrenador, no sé qué pasará en un tiempo, Ahora he cerrado el círculo, de jugador, seleccionador, asistente, entrenador en diferentes países... buscaba algo para seguir entrenando, pero me llamaron de la Federación y cuando me hablaron de mi trabajo, era lo había vivido y ponerlo todo junto. Mis años en el Madrid, en el Middlesbrough con la figura del mánager, que implica más cosas, de márketing y demás. Me llegó la oportunidad en una casa que me conocen de maravilla, y no tenía ninguna duda de que iba a venir.

El Barcelona sabe cómo se tratan a los jugadores y no descubro nada, los futbolistas son los que dicen que están de maravilla

¿Merece la pena poner en valor el tema del cuidado sobre los jugadores con los médicos y tecnología puntera que se tiene en la Federación?

Lo dice Luis siempre, la prioridad no de absoluta, sino de todas las selecciones, es este cuidado. Se habla con los clubs, resuena más con la absoluta, pero hay contacto continuo. Lo primero que se mira es la tranquilidad, la seguridad, el bienestar del jugador. Si se hace mal, se hace mal para todos, Nos tenemos que comunicar y el jugador es lo más importante para todos.

¿Les dolió especialmente cuando Hansi Flick dijo que no se había tratado bien a un jugador (Lamine Yamal), cuando hacen todo lo contrario?

Se habló bastante del tema y quizá a Luis le molestó que viniera de un compañero, encima ex seleccionador y cuando es todo lo contrario. El Barcelona sabe como se tratan a los jugadores y no descubro nada. Los futbolistas dicen que están de maravilla. En aquella convocatoria recibimos el mail de un equipo por cómo habíamos tratado a sus jugadores. Lo que miramos siempre aquí es al jugador.

España se ha ganado en el campo ser considerada como favorita para el Mundial

Si me permite vamos a hablar del Mundial, ¿España puede considerarse favorita?

Se lo ha ganado, Luis y su cuerpo técnico se han ganado ser tratados de favoritos. Estoy en UEFA y FIFA y ves como se respeta a la selección y a la Federación, todo se ha ganado en el campo. Los jugadores piensan con naturalidad y ambición como ganar siempre el siguiente partido.

¿No le da vértigo 31 partidos sin perder?

Son números que no se conseguían desde la época de Vicente, se ganaban Euros y un Mundial, se vía complicado de repetir y se ha superado. En el día a día con Luis, los jugadores no van diciendo que hemos batido un récord, que bueno que somos...lo ven como normal y natural, pensando en el siguiente encuentro con la ambición de seguir ganando.

¿Es un equipo descarado al que no le pueden los nervios?

Son un grupo de jugadores que tiene una relación de amistad, compañerismo. Aunque haya bajas, el equipo sigue jugando igual de bien. La sensación es que es difícil ganarle. Todo ello con naturalidad, que saben que no se puede bajar. Si eres favorito te respetan mucho los jugadores y todo el mundo te quiere ganar.

¿Les preocupa mucho la logística en Estados Unidos?

Tuve la suerte de jugar en la MLS, sabemos lo importante de las distancias, hay cambios de hora, diferentes climas, en Guadalajara estamos a 1.800 metros de altitud… son muchas circunstancias que hay que tener en cuenta para que el jugador esté lo mejor posible. Por esto, las instalaciones serán de mejor nivel, con las distancias menos largas posibles, dentro de estas condicionantes. Vamos a movernos lo menos posible en la fase de grupos, luego es complicado y te debes mover. No puedes disfrutar de una misma sede como en Alemania.

Por último, ¿tienen la Finalissima marcada en Rojo?

Se respira que es un partido en rojo, sí, son 31 partidos sin perder y es un título más ante un equipo como Argentina. Será un partido muy visible y que queremos ganar con la misma naturalidad de siempre.

Un Messi contra Lamine...no está mal.

Será un Argentina.-España, el campeón del mundo contra el del mundo. Tiene su atractivo.