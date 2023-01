Kanté ya ha tomado su decisión: o Chelsea o Barça

El centrocampista no jugará más en la Premier si no renueva por el Chelsea Tanto el futbolista como su entorno valoran muchísimo el interés blaugrana

El Barça anda buscando mediocentros de calidad para el próximo proyecto deportivo y cada vez queda más claro que la opción prioritaria puede llegar a coste cero. Kanté, del Chelsea, genera consenso en el área deportiva, pero todo depende de la decisión final del jugador. Según 'The Standard', Kanté solo valoraría ahora renovar o fichar por el club blaugrana.

La decisión de Kanté la tomará en las próximas semana y una vez se haya recuperado de su lesión muscular que le ha mantenido en el ostracismo durante toda la temporada. El Chelsea le valora muchísimo y le ha realizado una oferta que, por ahora, es insuficiente para el futbolista porque sería de una temporada más otra opcional y rebajándole el salario. Kanté es hoy por hoy uno de los futbolistas con mayor ficha del Chelsea.

No hay acuerdo entre las partes y Kanté y su entorno han estado hablando con el Barça. El club blaugrana no ha realizado oferta formal hasta saber de su recuparción física, pero sí estaría en disposición de firmarle a coste cero si su salario se ajusta a la nueva escala salarial del club.

Según 'The Standard'. Kanté no quiere jugar en otro club de la Premier que no sea el Chelsea por lo que si no renueva, gana muchos enteros la opción de firmar por el Barça.