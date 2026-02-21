Kane: "No he oído nada del interés del Barça"

Harry Kane se ha sumado a la lista de posibles sustitutos de Robert Lewandowski de cara al mercado de verano. El inglés lleva años siendo uno de los mejores nueves del mundo y en el Bayern de Múnich ha elevado incluso más su nivel. En la Bundesliga no tiene rival y esta temporada suma 28 goles en 23 encuentros, 15 más que su principal competidor.

El exdelantero del Tottenham volvió a mojar este sábado ante el Eintracht Frankfurt por partida doble y en zona mixta se le preguntó por el supuesto interés del FC Barcelona: "No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy feliz aquí en el Bayern. Me concentro en esta temporada y en mi trayectoria aquí. Lo tomo como un cumplido".

Harry Kane celebra el 3-0 del Bayern ante el Eintracht de Frankfurt / RONALD WITTEK / EFE

Kane afirmó no conocer ningún tipo de conversaciones, aunque reconoció que esos temas los llevan sus familiares. El interés del Barça en el inglés lo confirmó precisamente Sergi Vilajoana, precandidato a las elecciones del Barça, el pasado viernes en un acto de campaña: "Sí, hemos comenzado los contactos. Yo, en primera persona, no, pero sí gente que vendrá en mi proyecto han empezado a sondear. No solo a Harry Kane, en general. Puse a Kane porque es un perfil de jugador que le podría ir bien al Barça, pero podría haber puesto más jugadores".

La realidad es que el FC Barcelona está buscando cómo seguir sin Lewandowski en el caso de que el polaco abandone la disciplina culé este verano. El exdelantero del Bayern de Múnich cumplirá 38 años este agosto y sus minutos en el equipo de Flick van disminuyendo.

El posible fichaje de Kane seguiría una historia muy similar a la de Lewandowski el verano del 2022. El polaco llegó con 33 años tras ser el mejor delantero centro del mundo en el Bayern de Múnich. En ese momento, la insistencia de 'Lewy' por vestir de azulgrana fue clave en plena época de problemas financieros para el club.

Kane podría ser uno de los nombres que tiene la dirección deportiva culé para intentar reforzar el ataque, pero por ahora solo es una baza electoral. El inglés sigue marcando tantos en Alemania, ajeno a un posible interés del club azulgrana.