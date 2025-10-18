fútbol internacional
El Kaabi reactiva al Olympiacos antes de visitar al Barcelona
Los griegos se enfrentarán al conjunto azulgrana el próximo martes en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League
EFE
Un doblete del marroquí Ayoub El Kaabi devolvió al Olympiacos a la senda del triunfo, ante el Larissa (0-2), y al liderato de la Liga de Grecia, que este fin de semana alcanza la séptima jornada, tres días antes de acudir al estadio de Montjuic para enfrentarse al Barcelona en la Liga de Campeones.
El conjunto de Jose Luis Mendilibar se situó como líder provisional de la competición tras ganar en el AEL Arena al Larissa. Se marchó al parón internacional derrotado por el PAOK Salónica en la anterior jornada y este sábado recondujo su situación y se situó en el primer puesto a la espera de los resultados del AEK y el PAOK.
El Olympiacos encarriló el triunfo pronto, a los dos minutos, cuando El Kaabi llevó a la red un pase de Francisco Ortega. Sentenció al borde del descanso, cuando el marroquí transformó un penalti.
El cuadro de Jose Luis Mendilibar, con cinco victorias, un empate y una derrota, iguala a puntos al AEK, que recibe al PAOK, con dos puntos menos que ambos.
