Juwansley Onstein vivió su primera noche en el Camp Nou

Juwansley Onstein (18 años) empieza a dar pasos como futuro jugador del Barça Atlètic. El central neerlandés del Genk, cuyo fichaje quedó cerrado hace unos días, presenció en directo la victoria del primer equipo ante el Copenhague en el Spotify Camp Nou, una visita que no pasó desapercibida. El propio futbolista compartió una story en su cuenta de Instagram desde el interior del estadio durante el encuentro, un gesto que alimenta la expectación alrededor de su inminente incorporación.

El defensa holandés ya se encuentra en Barcelona y el pasado martes superó el reconocimiento médico en un hospital de la ciudad, trámite indispensable antes de sellar de manera definitiva su llegada al club azulgrana. La operación, adelantada en primera instancia por el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, pudo ser confirmada por SPORT.

La hoja de ruta del club es clara: la idea es que Onstein se converta esta semana oficialmente en jugador del filial. Desde la entidad quieren que el central se sume cuanto antes a la dinámica del Barça Atlètic y empiece a entrenar con normalidad una vez se complete la firma del contrato y la presentación interna.

Así, el Barça Atlètic se refuerza con un perfil joven y con proyección, en una apuesta que encaja en la política habitual del club de captar talento emergente y acelerar su adaptación al ecosistema azulgrana desde el primer día.

Onstein disfrutó de la victoria del Barça ante el Copenhague / INSTAGRAM

Talento defensivo

Onstein y Pacífico serán los primeros fichajes del filial en hacerse oficiales en este mercado de invierno. Deco parece dispuesto aprovechar el dinero ingresado por Dro, algo más de ocho millones de euros, en varias promesas del fútbol europeo.

El director deportivo azulgrana está apostando sobre todo por talento defensivo, seguramente pensando también en la situación del primer equipo, que no va sobrado de centrales precisamente. Con Palacios, central zurdo reconvertido a lateral, y Onstein, central neerlandés de gran envergadura, el filial se espera que dé un salto defensivo.