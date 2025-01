La Juventus peleará por Rashford

La Juventus quiere dar un golpe de efecto en el mercado de invierno para revertir su situación en la Serie A. El conjunto que dirige Thiago Motta se encuentra en quinta posición a 16 puntos del Nápoles, el líder actual en el campeonato.

El nombre que podría devolver la ilusión y levantar el nivel del equipo es el de Marcus Rashford. Según informa el diario inglés 'The Independent', la Juventus está peleando por conseguir su cesión hasta final de temporada. La Juve necesita un revulsivo, con Motta cuestionado y el nombre de Xavi Hernández sobrevolando, para remontar posiciones.

En realidad, la pugna por Rashford quedaría centrada entre la Juventus y el FC Barcelona. El Milan se retiró de la puja, el Borussia Dortmund no parece con suficiente atractivo para el futbolista, mientras que el United no lo dejará a un rival en la Premier, como el West Ham o el Tottenham.

Rashford tiene claro que no puede continuar en Old Trafford. Su entrenador, Rúben Amorim, lo ha apartado de la plantilla y no lo recuperará. El jugador intentó volver a la disciplina del equipo entrenando fuerte por su cuenta, pero Amorim le ha cerrado la puerta de forma definitiva. Quiere a futbolistas comprometidos con su proyecto y entiende que este no es el caso del inglés.

El deseo de Rashford

El Barça tiene una gran ventaja respecto a la Juventus. El deseo del futbolista es vestir la camiseta azulgrana. Rashford quiere luchar por los títulos, algo que ya tiene casi imposible en la Serie A, mientras que en la Champions deberá afrontar probablemente la ronda de play-off.

El conjunto de Hansi Flick, en cambio, aún está vivo en la Liga, pese a la ventaja de siete puntos del Real Madrid, y se ha mostrado como un equipo con mayores opciones de avanzar en la Champions con su segunda posición en la fase inicial.

El futuro de Rashford debe desbloquearse, como muy tarde, este lunes 3 de febrero cuando finaliza el plazo para la inscripción de futbolistas. El Barça está al acecho y confía en contar con un gran refuerzo para su delantera.