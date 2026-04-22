La Juventus mueve ficha para convencer a Lewandowski

Robert Lewandowski continúa reflexionando sobre su futuro, consciente de que en las próximas semanas deberá decidir si acepta la renovación que le ofrece el FC Barcelona o bien afronta una nueva aventura, ya sea en la MLS, el fútbol saudí o en la Serie A italiana. Y son varios grandes del Calcio los que están moviendo ficha en los últimos días.

El Barça, tal y como prometió Joan Laporta, le ha hecho una oferta de renovación por un año con unas condiciones económicas inferiores a las que tenía hasta ahora y aceptando el rol secundario que ya está teniendo en la presente campaña.

La primera opción del delantero polaco era seguir en Barcelona, pero no resulta sencillo para él aceptar unas condiciones en las que vería rebajado su salario fijo a la mitad y dependería de los pluses por objetivos personales, y que en el plano deportivo implicaría aceptar que ya no es un imprescindible para Hansi Flick. Los nombres de delanteros que pueden ser sus relevos (Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Vedat Muriqi...) se suceden día sí, día también, dejando a las claras que la entidad blaugrana planifica pensando que Robert puede dejar la plantilla.

A la hora de tomar su decisión está pesando, y mucho, que las ofertas que le llegan desde Italia son mucho más interesantes tanto económica como deportivamente. Han sido el Milan y sobre todo la Juventus los clubes que se han dirigido a Pini Zahavi.

El agente del futbolista se reunirá en los próximos días con dirigentes de la Juve para escuchar la oferta oferta 'bianconera' que, según 'Tuttosport', garantizaría al internacional polaco un contrato anual de 6 millones de euros, además de una serie de pluses, y la seguridad en el plano deportivo de que apuestan por él para que sea el ariete que necesita Luciano Spalletti.

Lewandowski ya sabe que la oferta de renovación del Barça es firme y que no va a mejorar, pues el club está decidido a acudir al mercado de fichajes del próximo verano para reforzar la delantera y si Robert no continua, el club ganará mucho margen de maniobra.

Lewy no solo tiene ante sí seguir en el Spotify Camp Nou o enrolarse en la Serie A. Hace mucho tiempo que le llegan los cantos de sirena desde Arabia Saudí con ofertas muy suculentas económicamente pero que por el momento no ha contemplado. También desde la MLS le llegó la propuesta del Chicago Fire, decidido a convertirle en el jugador franquicia del proyecto a cambio de 20 millones de euros anuales hasta 2028.

Se trata de dos alternativas muy atractivas desde el punto de vista económico, pero que no sacian la ambición deportiva de un Lewandowski que desea seguir compitiendo en las grandes Ligas europeas. En este curso Robert ha firmado 4 goles y una asistencia en sus 11 partidos en la Champions (623 minutos), 17 dianas y 3 asistencias en sus 40 apariciones en todas las competiciones (2.028 minutos).

De ahí que la Juventus piense que puede colmar los objetivos deportivos del delantero aunque su propuesta económica no sea tan elevada. En cualquier caso, sí que mejoraría la que le ha hecho el Barça, tanto en el aspecto económico como en su rol deportivo dentro del equipo. Las conversaciones de las próximas semanas definirán su futuro.