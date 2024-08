¿Por qué la Juventus deja salir a Chiesa 'low cost'?

Federico Chiesa se ha convertido en una opción de mercado apetitosa para los grandes clubes. Es cierto que recientemente sufrió una lesión grave y que todavía no ha vuelto a rendir al gran nivel mostrado con anterioridad en la Juventus. Pero a nivel físico ya fue encontrándose mejor y no hay que olvidar que se trata de un jugador de apenas 26 años.

Dado el contexto económico del Barça, la figura de Chiesa ha irrumpido con fuerza. Por ahora, es el 'futurible' más sensato, más que nada porque la situación es la que es y grandes dispendios como Rafa Leâo no son reales. Por ahora, parecen poco más que una ilusión.

MUY POR DEBAJO DE SU VALOR

Consultadas fuentes cercanas a la Juventus, nos cuentan que la 'Vecchia Signora' no tiene grandes pretensiones por su jugador. Otrora una de las grandes estrellas de los 'bianconeri', Chiesa no cuenta para el nuevo técnico. Un viejo conocido del Barça, por cierto, como Thiago Motta. "Nuestra postura no ha cambiado, no entra en nuestros planes. Hemos hablado. Es una muestra de respeto que tengo por todos, transparencia, claridad".

Federico Chiesa dejará la Juventus y Barcelona como posible destino / EFE

Ese es uno de los motivos por los que el club piamontés dejaría salir por unos 15 millones al atacante. Pese a tener un valor de mercado de 35 millones. Hay otros. Por un lado, que termina contrato en 2025 y existe el riesgo de que se marcha sin dejar un euro en caja.

RECHAZÓ UNA RENOVACIÓN A LA BAJA

Según ha podido saber SPORT, a Chiesa se le ofreció la renovación recientemente en un formato parecido al que se hizo en su momento con De Jong o Lenglet. Con una rebaja salarial y un diferimiento acumulable a los años de contrato. El futbolista rechazó.

Por todo, hay juego y el jugador ve con buenos ojos la opción del Barça. No será una negociación sencilla porque el club azulgrana buscará reducir esa cantidad de 15 'kilos'. Pero la operación está caliente.