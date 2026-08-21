Del Juvenil B al primer equipo del Barça: El salto 'mortal' histórico de Jordi Pesquer

Los años en los que Calderé y Rojo debutaban en el primer equipo con 24 o 25 años han quedado muy lejos. Cuando Johan Cruyff volvió al Barça para revolucionar el club blaugrana, la edad con la que debutaban los canteranos bajó.

Casos como el de Guardiola (19 años) o Carreras (18 años) ya fueron más habituales.

Van Gaal dio un paso más y jugadores como Xavi (17 años) o Iniesta (18 años) empezaron a no extrañar al entorno del Barça.

Messi debutó entrando por Deco / JOSEP MARIA AROLAS / EDECASA

Con Rijkaard fueron sonados los debuts de Messi y Bojan con 17 años, pero a partir de aquí se estabilizó el tema. Guardiola, pese a dar muchas oportunidades, prefirió apostar por canteranos como Busquets (20) o Pedro (21), más hechos.

A partir de aquí llegaron los casos sonados de Ansu (16 años), Lamine Yamal (15 años) y Cubarsí (16 años). Y los debutantes con 17 años como Gavi, Ilaix, Bernal o Dro ya no nos llamaban tanto la atención.

Xavi hizo debutar a Lamine / SPO_EXTERNAS

Más allá de la edad, lo llamativo fue que jugadores como Ansu, Lamine o Dro debutaron antes con el primer equipo que con el Barça Atlètic. Todos ellos saltaron del Juvenil A al equipo grande sin que se notara el paso gigante de categoría.

Lo de Dro ya fue muy llamativo porque en su última temporada alternó sus partidos entre el Juvenil B y Juvenil A.

Jordi Pesquer (17 años) ha dado un paso más bestia. El de Llinars jugó la temporada pasada en el Juvenil B y solo en el tramo final disputó algunos minutos: 545 en los ocho partidos que lo alineó Pol Planas con el Juvenil A.

Jordi Pesquer, una sorpresa muy agradable de la pretemporada azulgrana / X

Jordi Pesquer no llegó a debutar en la Youth League y las circunstancias lo han puesto en el radar de Flick. La tardanza para fichar a Cancelo, la marcha de Jofre Torrents al Ajax, el futuro incierto de Oduro y algunas molestias de Balde le han dado más protagonismo del que se podía esperar en la pretemporada.

El alto, potente y técnico lateral zurdo ha sorprendido a Flick, que probablemente lo va a convocar para el debut liguero en Elche. Cuando Cancelo y Balde estén rodados, Pesquer volverá al filial o al Juvenil A.

Jordi Pesquer está viviendo un sueño / Dani Barbeito

Pero mientras tanto, el vallesano está aprovechando su oportunidad. Pesquer ha pasado en pocos meses de jugar en el campo del Mercantil a sumar minutos en el Spotify Camp Nou compartiendo equipo con campeones del mundo como Lamine, Cubarsí, Olmo o Gavi.

Lo curioso es que hasta marzo de 2026 su evolución en la cantera del Barça seguía los parámetros habituales de una promesa de La Masia. Pesquer había jugado cada año en el equipo que le tocaba desde el prebenjamín hasta el Juvenil B.

El pelirrojo lateral zurdo culé saltó entonces al Juvenil A y este verano ha dado un triple salto mortal inesperado.Si Messi, antes de saltar al primer equipo, pasó por el Juvenil B, Juvenil A, Barça C y Barça B, Pesquer ha pasado del Juvenil B al primer equipo con un breve paso por el Juvenil A.

triangular de Friuli Venezia Giulia Cup de pretemporada 2026 FC Barcelona, Udinese y Nottingham Forest Foto: Dani Barbeito. fermin lopez . jordi pesquer. barça. pretemporada 2026/2027 . partidos . friuli venezia giulia cup 2026/2027 . triangular . barça . nottingham forest. paisano inspeccion campo. blue energy / Dani Barbeito / SPO

Flick no duda en dar oportunidades cuando entiende que el jugador de turno esté preparado, haya jugado en el Juvenil B o en el Barça Atlètic.

Ser convocado para la primera jornada del campeonato de liga ya sería una gran noticia. Un hipotético debut en el Martínez Valero cerraría el círculo de un verano mágico.

Isidre Gil lo descubrió en el Llinars y en el Barça ha crecido paso a paso durante una década, desde el prebenjamín hasta el Juvenil B.

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Lo que ha sucedido después es una locura. Ahora es cierto que empieza el reto más difícil: Pesquer le tiene que dar la vuelta al tópico que reza que lo complicado no es llegar, sino mantenerse.