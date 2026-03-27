La Juve viaja a Polonia para convencer a Lewandowski a que salga del Barça

La Juventus se ha lanzado con todo para intentar el fichaje de Robert Lewandowski a partir del 30 de junio. El club turinés está intentando seducir al delantero blaugrana para que no renueve a la baja y forme parte de su proyecto a corto y medio plazo y están haciendo todo lo posible para convencerle. Un emisario de la Juve ha viajado hasta Polonia en este parón de selecciones para contactar con el polaco e insistirle en el interés de llevarlo al calcio italiano. Un gesto que esperan que de sus frutos, ya que se ha convertido en uno de sus principales objetivos para refozar la delantera.

Según explica 'La Gazzetta dello Sport', el director ejecutivo de la Juventus, Damien Comolli, envió a un miembro del área deportiva del club que estuvo en las gradas en el duelo entre Polonia y Albania y que acabó con victoria polaca y gol de Lewandowski. La Juve desea que escenificar el máximo interés por el goleador y clarificar la situación para comenzar a planificar la próxima temporada. Quieren tener claro si hay opciones reales de ficharle, ya que en caso contrario iniciarán negociaciones en otras vías.

La Juve está intentando renovar a Vlahovic, pero necesitan otro delantero. El plan A es Lewandowski y el plan B es Kolo Muani, que ahora está cedido por el PSG al Tottenham y vería con buenos ojos una propuesta de los italianos. En todo caso, no habrá movimientos hasta que Lewandowski se defina.

El delantero polaco ya advirtió que no tomará decisión alguna hasta finales de temporada a la espera de la oferta de renovación del Barça. El presidente electo, Joan Laporta, dejó claro que lo propondrán la continuidad al polaco aunque es previsible que sea un contrato corto y con una sustancial rebaja salarial. Lewandowski siempre ha priorizado seguir, pero analizará las otras opciones en función del proyecto deportivo y las ofertas económicas, que pueden ser muy superiores a las del Barça.