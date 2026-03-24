"El Barça tiene un claro deseo de completar el fichaje de Cambiaso"

En el Barça puede haber movida con los laterales este verano y el club está sondeando el mercado por si hay alguna salida inesperada y se debe actuar. Por la izquierda, el club blaugrana ha estado siguiendo con mucha atención al internacional italiano Andrea Cambiaso, futbolista muy del gusto del área deportiva y opción que estaría en la lista de posibles incorporaciones en verano. El futbolista de la Juventus encaja deportivamente y su club estaría en disposición de vender siempre que llegara una oferta adecuada. Por ahora, el Barça ha recabado información sin ir más allá aunque el escenario está abierto.

Según informa 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus tasaría al futbolista en unos 50 millones de euros negociables si se incluyese algún futbolista en la operación. Cambiaso, a sus 26 años, es titular indiscutible en el equipo pero no intocable por lo que estaría en el mercado con una propuesta justa económicamente. Y es que la Juve necesita ingresar para cuadrar números y poder incorporar futbolistas en un verano en el que se intuyen muchos cambios para revitalizar su proyecto.

Desde Italia se confirma el interés total del Barça por este futbolista asegurando que "el Barcelona está preparando el terreno y no debe subestimarse, especialmente dado su claro deseo de completar su fichaje".

Cambiaso estuvo muy cerca de fichar por el Manchester City el pasado verano, pero las altas condiciones económicas que se exigieron desde Turín acabaron por romper la operación y el equipo de Pep Guardiola acabó fichando a Ryan At-Nöuri del Wolverhampton por unos 36 millones de euros. Guardiola prefería el italiano al encajar en su esquema de juego y hubo acuerdo con el futbolista hasta que se desestimó la operación. La relación del entorno de Cambiaso con el club turinés quedó tocada tras estas negociaciones y el futbolista estaría absolutamente abierto a salir de Italia y más si llega una propuesta del Barça.