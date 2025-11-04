Jutglà: “Creo que no celebraría un gol contra el Barça"

Ferran Jutglà vive una semana llena de emociones cruzadas. El delantero catalán, que este domingo se enfrentará al Barça con el Celta, habló en Tot Costa de Catalunya Ràdio sobre el otro gran partido que une a dos de sus antiguos equipos: el Brujas-Barça de Champions. “Cuando oigo hablar de este partido me hace mucha ilusión por el Brujas, porque allí son admiradores del Barça. Durante los años que estuve, siempre tenía las ganas de jugar contra ellos”, confesó. “Para ellos es un partido muy ilusionante, lo esperan con muchas ganas. Será un ambiente muy difícil para el Barça, porque aprietan mucho y juegan con mucha intensidad. El Barça tendrá que dar lo mejor para ganar”.

El atacante, que militó tres temporadas en el club belga, explicó que el equipo ha cambiado “un par de jugadores, pero la filosofía y el estilo de juego siguen siendo los mismos”. Sin embargo, dejó claro que mantiene un vínculo muy especial con su exequipo: “Tengo muy buenos recuerdos de allí. He aprendido y madurado mucho, como jugador y como persona. Solo tengo palabras de agradecimiento, sonrío cada vez que oigo hablar del Brujas”.

Sobre el ambiente que se encontrará el Barça en el Jan Breydel Stadium, Jutglà advirtió que “será complicado por las dos cosas, el ambiente y el fútbol. Jugar allí no es fácil, pero el Brujas tiene calidad y disputará el partido”.

El delantero reconoce que habría disfrutado mucho de un duelo así en su etapa en Bélgica, aunque ahora el calendario le depara otro reencuentro especial. “Me habría encantado jugar este partido cuando estaba allí, pero el fútbol es así. Nosotros jugamos esta semana contra el Barça y también será un partido especial para mí. Tengo muchas ganas de jugar contra ellos y ganarles”, afirmó con una sonrisa.

Una etapa que le hizo crecer

Su paso por Bélgica fue, según él mismo, determinante: “Creo que fue la mejor decisión de mi carrera continuar en Bélgica. Es un buen balance, saqué muchas cosas positivas. Por supuesto, se podría haber hecho mejor, pero siempre intentas dar el máximo, y eso es con lo que me quedo”.

A sus 26 años, el delantero considera que el Ferran que salió del Barça poco tiene que ver con el actual: “Me fui con 22 años y he madurado mucho, sobre todo como persona. La cabeza y la mentalidad han evolucionado. Salir de casa, estar en ambientes incómodos, te hace crecer. Soy una persona mucho más madura”.

“Ferran Torres es un espejo para muchos jugadores”

Preguntado por los cambios en la delantera azulgrana, Jutglà reconoció sentirse identificado con uno de los atacantes actuales: “Sí, con Ferran. Creo que es un espejo donde mirarse para muchos jugadores, por su mentalidad, por haber superado situaciones difíciles, cuando todos le criticaban o se reían de él. Ha dado un nivel altísimo y me fijo mucho en él, se lo he dicho. Es un ejemplo para muchos”.

Sobre si cree que podría haber tenido hueco en este Barça, respondió con realismo: “Sí, a veces lo piensas, pero eso son hipótesis. Estoy contento con la decisión que tomé, porque en aquel momento había muchos delanteros. Pensar en lo que podría haber pasado no sirve de nada”.

Jutglá celebra su primer golcon el Celta. / LOF

“Confío mucho en mi equipo”

De cara al duelo liguero de este domingo, el delantero del Celta se mostró ambicioso: “Confío mucho en mi equipo y en el ‘staff’. Plantearemos el partido de la mejor manera y usaremos nuestras armas para conseguir los tres puntos. Queremos seguir escalando en la clasificación”.

Admitió que el equipo de Vigo “había empatado demasiado” en las primeras jornadas, pero cree que la dinámica ha cambiado: “Era una situación extraña porque las sensaciones eran buenas, pero no llegaban las victorias. En los últimos partidos quizá no hemos jugado tan bien, pero las hemos conseguido. Todo se ha equilibrado un poco, aunque debemos seguir mejorando nuestro juego”.

Y si marca ante el Barça, ¿lo celebrará? Jutglà no lo duda: “Los goles son motivo de alegría, pero tengo un respeto enorme por el Barça, porque fue el club que me dio a conocer. Nunca me ha pasado esta situación, pero creo que no lo celebraría”.

“Cuando marcas tienes la adrenalina, pero soy muy agradecido con los clubes que me han criado y dado oportunidades. El Barça es uno de ellos, y no lo celebraría por respeto”, añadió