Justo Molinero: "Yo era del Madrid hasta que descubrí el Barça y a su gente"

No existe nadie en Catalunya que no haya escuchado alguna vez la voz de Justo Molinero, una institución cuya labor vital va mucho más allá de su historia como comunicador. Quedamos en el restaurante Sant Jaume de Premià de Dalt (Maresme), población en la que vive con su esposa. La charla se da gracias a la intermediación de Antonio Iniesta, un gran amigo suyo que también tiene su propia historia porque trabajó durante 40 años en el Barça. Justo nos habla de sus orígenes, de cómo encajó en una sociedad que hizo suya, la catalana, sin olvidarse nunca de quien es, pero sin permitirse tampoco nunca no mirar hacia adelante.

Acaba de recibir el Premio Nacional de Comunicación.

Sí, sí, es algo muy especial. Estoy contento y feliz con este premio, porque yo nunca soñé con tener uno así.

Cuando mira hacia atrás y ve todo el camino recorrido, ¿da vértigo?

Un poquito sí. Mirar para atrás da cosas, pero bueno, son recuerdos y vivencias. Recordar es volver a vivir.

Justo Molinero atendió a SPORT en el restaurant Sant Jaume de Premià de Dalt / DANI BARBEITO

Salió de Andalucía hacia Catalunya. ¿Necesidad?

Sí, sí. Nosotros vinimos huyendo del hambre y así llegamos aquí toda la familia. Yo fui el culpable y siempre he sentido esa responsabilidad. Pero bien, muy bien. Aquí están mis hermanos y están muy bien. Mi hermana no, porque se casó y está en Córdoba.

¿Y qué esperaba encontrar? Menuda responsabilidad.

Cuando llegamos fuimos a vivir a la Rambla de Sant Sebastià. La primera noche que dormimos allí, a las cinco de la mañana, se oía un murmullo de gente, mucho ruido. Era la gente esperando para entrar a trabajar en una empresa textil que había en la esquina. Y pensé: “Coño, esto no es venir aquí a llevárselo, esto es venir aquí a traerlo”. Me di cuenta de la importancia que tenía la gente que venía aquí a trabajar, porque la mayoría era gente que no había nacido en Cataluña.

¿Cómo se integra en una nueva sociedad?

Yo vine, empecé a trabajar y el primer trabajo que tuve fue en el taller mecánico de Pepito Domènech. Ese hombre fue el primero que me hizo entender la importancia que tenía la lengua aquí. Yo nunca había pensado si el catalán era o no era su lengua, pero él me hizo sentir ese sentido de pertenencia con la tierra. Aquí, en Catalunya, aprendí a querer mi tierra.

¿En Andalucía no existía tanto ese sentimiento?

No es que no se sintiera, es que ni se pensaba. Yo soy de aquí, del otro lado o de allí, y ya está. En cambio, aquí aprendí la importancia de pertenecer a un lugar, la importancia de la tierra y del valor que la gente le da. Y eso es muy importante en Catalunya.

¿Cuántas vidas ha vivido Justo Molinero?

Pues me ha tocado vivir varias. Ahora estoy viviendo una con mi mujer muy bonita. Me siento feliz, voy y vengo, voy al pueblo… La gente me quiere. Lo que pasa es que siempre me preguntan lo mismo: “¿Cuándo te vas?”. Y yo digo: “Cago en la madre que te parió, cabrón, si acabo de llegar”.

Me ha tocado vivir varias vidas y ahora estoy viviendo una muy bonita con mi mujer

¿De dónde es Justo Molinero?

De Villanueva de Córdoba, partido de Pozoblanco y provincia de Córdoba.

¿Y de dónde se siente?

Yo me siento como un catalán de Córdoba. Soy un catalán de Córdoba. Quiero esta tierra como cualquier catalán, y mucho más.

¿Cuándo dice ‘vamos a crear algo que vehicule nuestra la comunidad’?

Catalunya se preparaba para el Mundial del 82 y todo el mundo pensaba en hacer cosas. Nosotros teníamos una empresa de taxis por teléfono, importante, y pensé que, si venía tanta gente, se perderían muchos objetos en los taxis. Montar una emisora para recuperar objetos era importante. Fui a hablar con Narcís Serra, que era el alcalde de Barcelona, le pareció buena idea, pero me dijo que eso dependía de Madrid. Entonces pensé: “¿Y si la monto sin permiso?”.

¿Y así empezó todo?

Sí. Pensé que pasarían los Mundiales y al menos nos serviría para difundir el teléfono de la emisora, que era de lo que se trataba, y trabajar más. Así comencé. Hasta que llegó la hora y me la cerraron.

¡Vaya! ¿Y cómo consigue su primera emisora oficial?

Bueno, estuve trabajando en plan pirata. Me la cerraron y estuve un año parado, esperando a ver qué hacer. Luego dieron un grupo de frecuencias en toda Catalunya y me apunté. En ese tiempo me llamaron de Mataró, el señor Valverde, y fui a trabajar allí con su emisora, que luego llegué a alquilar.

¿De dónde cree que viene el éxito?

Yo creo que el éxito nuestro en la radio era que la gente llamara y poder ponerle la canción que pedía.

¿Eso no existía?

No, no existía. Algunas veces llamaba alguien y pedía una canción que yo no tenía. Entonces dejaba la radio, cogía el taxi, me iba a ganar dinero para comprar el disco y poder ponerlo. No. Luego empezó a conocernos más gente, nos traían discos que tenían en casa y no usaban, y así fuimos haciendo.

Justo Molinero atendió a SPORT en el restaurant Sant Jaume de Premià de Dalt / DANI BARBEITO

La gente acabó haciendo suya la emisora.

Claro. Como podían llamar y pedir la música que querían, la gente sentía y sigue sintiendo Radio TeleTaxi como suya.

¿Cuándo se da cuenta de que ya puede ganarse la vida con esto y no solo con el taxi?

Cuando entramos en el EGM, sin saberlo. La gente empezó a pedir publicidad y ahí vimos que aquello se había abierto. Ya no solo publicitábamos nuestra empresa para tener más llamadas, sino que además empezamos a hacer publicidad con la radio y a ganarnos la vida también.

¿Y cuándo deja el taxi por la comunicación?

Cuando tuvimos que comprar una emisora y ponerla en el Tibidabo para tener más cobertura. Como no tenía dinero, vendí la licencia del taxi y con ese dinero compré la emisora.

Una jugada arriesgada.

Me quedaba en pelotas. Si no funcionaba, otra vez de cero. Pero sí, arriesgarse en la vida es necesario. Si quieres conseguir algo y no arriesgas, no lo consigues.

¿Cuál diría que ha sido la clave de su éxito?

Decir la verdad. Dejar que la gente llame y explique la suya. Esa es la forma que hemos tenido siempre. La gente llama, cuenta sus cosas, y nosotros contamos las nuestras, pero las reales.

He conseguido que mucha gente que viene de fuera a Catalunya quiera esta tierra como suya

Siempre dice que Catalunya le ha dado mucho, pero ¿qué le ha dado Justo Molinero a Catalunya?

Yo creo que he conseguido que mucha gente que viene de fuera quiera esta tierra como suya. Aquí hay gente de Murcia, de Andalucía, de Galicia, de todas partes. Incluso empezamos a hacer un programa en gallego, y la única emisora que lo hacía era la nuestra. Creo que hemos ayudado a que la gente quiera esta tierra y también a que la gente de aquí se dé cuenta de que hay que quererla.

¿Por qué cree que la gente le quiere tanto?

Porque la verdad vale. Contar la verdad y trabajar con la verdad. Yo creo que eso es lo que la gente valora.

¿Qué es lo que ha aprendido en la vida y que sigue siempre vigente?

Que nadie regala nada y que hay que buscarse la vida.

Su pasión por el Barça

Cuando vino, ¿ya era culé?

No. Sí me gustaba, pero no tenía ese sentimiento. Yo era del Madrid.

¿Por qué?

Bueno, allí en Andalucía era más habitual. El Madrid tiraba más, se veía más. Pero cuando llegué aquí descubrí el Barça viendo el amor y el cariño que la gente le tenía. Y pensé: “Esto no puede ser por casualidad”. Así me hice simpatizante, luego aficionado, luego socio… y ahí estamos.

¿Fanático?

Fanático no, pero sí. Tengo buena relación con los directivos del Barça. Me hice socio y le tengo mucho cariño al club.

¿Qué primeros recuerdos tiene del Barça?

Es más bien un día a día, un cariño que le fui cogiendo y que le tengo y se lo tendré siempre. Para mí el Barça es más que un club.

Al Barça le fui cogiendo cariño poco a poco y ya es para siempre

¿En qué sentido?

Por lo que representa el Barça en todas partes.

¿Es sufridor viendo partidos?

Sí, los veo como un aficionado y sufro como un aficionado.

¿Va al Camp Nou?

Tengo muchas ganas de ir otra vez. Aún no he ido, salvo cuando fuimos a votar, pero tengo muchas ganas.

Ganó Laporta.

Sí, tengo una relación correcta y nos conocemos. Y bien. A nivel económico la cosa está complicada, pero a nivel deportivo, al menos en el primer equipo, está funcionando. Y yo siempre he pensado que cuando las cosas no van bien hay que tener más fuerza y estar más al lado del club.

Conoció bien a Núñez.

El mejor presidente de la historia, totalmente. Yo creo que Núñez hizo un muy buen trabajo en el Barça.

Trajo a Cruyff, pero acabaron mal.

La revolución que supuso Cruyff fue enorme. Hizo que la gente quisiera todavía más al Barça. No sabría decir qué entrenador me ha marcado más, pero Cruyff hizo que la gente tuviera un sentimiento muy intenso por el club.

Justo Molinero atendió a SPORT en el restaurant Sant Jaume de Premià de Dalt / DANI BARBEITO

¿Te ves un poco reflejado en eso, en el sentido de cohesionar?

Sí, un poco sí me veo. Y creo que entre todos hemos sido capaces de darle ese impulso al Barça para que la gente lo sienta como suyo.

El hecho de que salgan tantos jóvenes de abajo imagino que también te gusta.

Eso fortalece muchísimo más. A veces no se trata de ir a buscar gente por ahí. Aquí hay gente muy buena y la gente de aquí está esforzándose y haciendo un buen equipo.

¿Alguna locura por el Barça?

No, siempre de forma correcta.

Entre todos hemos sido capaces de darle ese impulso al Barça para que la gente lo sienta como suyo

¿Qué entrenador te ha marcado más?

Ahora no sabría decirte, pero Johan Cruyff hizo que la gente tuviera ese sentimiento del club.

¿Qué te parece Hansi Flick?

Yo creo que acabará haciéndolo bien.

Falta la Champions, ¿no?

Hay que conseguirla.

¿Y cómo se gana una Champions?

Cuando los jugadores sean capaces de creer en ellos mismos. Cuando todo el mundo crea en sí mismo y salga diciendo “yo sí”, entonces lo conseguirán.

¿El gol del Barça que más has disfrutado?

No lo sé. Ha habido varios buenos. Ahora mismo no sabría cuál decirte.

Justo Molinero atendió a SPORT en el restaurant Sant Jaume de Premià de Dalt / DANI BARBEITO

¿El de Koeman en Wembley?

Fue muy bueno. Fue un espectáculo.

¿Ha ido a partidos fuera de casa?

No, no. Siempre aquí, en el Camp Nou.

El lado más desconocido

Hay una parte de tu historia que mucha gente no conoce: toda la ayuda que habéis prestado desde la radio.

Sí. Al principio de la radio tuvimos una experiencia que nos hizo ver la fuerza que teníamos. Un compañero taxista de La Roca murió en un accidente junto a un hijo suyo. La mujer no tenía dinero ni para enterrarlo. Hicimos un llamamiento en la radio y en muy poco tiempo reunimos el dinero. Ahí me di cuenta de que detrás había mucha gente.

Y eso se repitió muchas veces, ¿no?

Sí. En Navidad, por ejemplo, hemos ido vestidos de Papá Noel a centros de niños, a hospitales, hemos llevado juguetes… y nunca hemos salido al día siguiente a decirlo. También hemos ayudado a familias, a parar desahucios, a mucha gente. Algunas cartas que nos llegaban las comprobábamos y, si eran verdad, ayudábamos. Eso nunca se ha dicho por la radio. Siempre lo hemos hecho en privado.

¿Ese ha sido también tu éxito?

Sí. Mi éxito también ha sido ese: ayudar a mucha gente en privado. Y por eso la gente responde. Somos una familia.

¿Le pide algo a la vida que no haya hecho?

Seguir siendo del Barça, disfrutar de los pequeños momentos. Tengo mi hija, mi hijo, mi nieto… y casi todo lo que quería lo he conseguido.